91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

抖音小甜甜账号重置原因是什么？抖音小甜甜账号是谁重置的

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 10:43:55| 编辑：墨染西行

小甜甜前不久火爆抖音平台，人气粉丝疯长，然而却突然发现账号头像变成了官方，内容也少了不少，抖音小甜甜账号重置原因是什么？抖音小甜甜账号是谁重置的？91小编给大家介绍一下。

最近抖音小甜甜真的是非常火，尤其是其抖音的粉丝也在疯涨，不过近日她的账号却莫名其妙的显示已重置

抖音小甜甜账号已重置怎么回事

抖音号为：7637499的小甜甜真实账号ID在今天发现被官方重置，名称显示“已重置”而头像被改成了抖音小助手的头像，这很明显是官方作为，而小甜甜目前也只有这一个抖音账号。

一直到9月3日这一天她的粉丝已经591.1w，最终保留的有五个视频，还有两个是她火之前发的。

被重置可能的原因

1.不良行为

比如说故意卖丑、恶意攻击和发布不符合抖音标准的视频就会被账号重置，重则被封禁，比如之前的美丽善良小可爱因为嘴巴嘟嘟火了之后就被抖音重置账号了，原因就是故意卖丑。

2.故意刷粉

如果视频有刷粉丝和点赞、关注等行为就很容易被官方检测并且重置账号。

3.硬性推广

发布没有用户体验的硬推广视频推介一些第三方产品也会被官方重置账号。

在小甜甜最新的视频中，她表示自己正在努力刷抖音，而这个用简单的三屏特效拍摄的视频看起来就非常清纯可爱，还在留言中回复粉丝。

捧红她的成都最街坊也亲自给这位女神来评论。

在成都最街坊的视频中还可以看到被置顶的小甜甜的视频，目前已经有了两百多万的赞，也没有被官方删掉或者什么。

如果这个行为是炒作的话，那么很可能小甜甜包括原本捧红她的视频都会被删掉，而官方并没有这么做，最近出现了很多假冒小甜甜账号的倒是一点都没有问题，反倒真正的账号被重置了，现在只能希望是官方不小心出错了吧。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号