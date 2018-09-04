蒋聘婷由于最近的刘强东风波而广为人知，虽然目前看来蒋聘婷并不是什么大学生，和性侵门的关系真实性也有待怀疑，但是不阻挡网友的好奇，重庆美女蒋聘婷微博是什么？蒋聘婷微博走光写真高清大图分享.91小编给大家分享一下

美女蒋聘婷是谁?美女蒋聘婷是谁的微博是什么?最近两天网络上关于刘强东在美国发生一些的消息被传的沸沸扬扬，之后不少网友发现据说这次事件的对象是一名叫蒋娉婷的女生，这是怎么回事呢?真的与这件事情有关么?下面小编带大家去看看她的个人资料介绍，一起来发现答案吧。

据说这个女生网传名为蒋聘婷，是一名大学生。有网友爆料说蒋娉婷实际是一个网红，还有网友表示以前经常看见她的照片在各大网络流传。

据说她1988年的，可能是大学生吗?目前没有发现她在美国的任何痕迹，她在微博和某音都有几十万粉丝，不排除是蹭热门的，应该是被别有用心的人利用，以讹传讹。

不管蒋聘婷跟刘强东有没有关系，但是蹭热点肯定是蹭上了。重庆人，选美落选后做瑜伽模特，拍拍写真，做做网红，并不是什么大学生。

不知道刘强东在美国明大跟女留学生情况怎样，但这位蒋聘婷是个蹭热度的网红，不管她是主动蹭，还是被动蹭，把她和奶茶妹的相片摆一起，奶茶妹气质完胜。

针对刘强东事件在网络上流传的消息，京东官方已经通过微博等社交媒体渠道发布了声明。

发言人证实了刘强东遭指控的情况，但称其为“失实指控”，并称“当地警方调查未发现任何不当行为”，刘强东目前已经顺利回国，而且后续美国警方还没拿出详细证据，知识继续调查。