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Raft怎么击杀鲨鱼？鲨鱼打法解析

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 10:36:59| 编辑：沐兮

Raft是一款生存类游戏，很多玩家都很喜欢，在游戏中还可以进行水上作战。最近不少玩家都在问鲨鱼该怎么打才好？别着急，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

Raft怎么杀鲨鱼？

等鲨鱼过来，在它张开嘴的一瞬间捅下去。

戳的及时就能无伤，但躲避完全无用。

漂流时不管，在岛周围下锚时，可以扔诱饵，等鲨鱼来吃，你就下水戳它，打一下它就会下潜，带着脚蹼一路跟着下潜戳，能戳三下鲨鱼，然后就该上船躲避，不然就要被咬了。

在船中间凿几个洞，下水勾引它，等它来咬你的时候迅速上岸，再戳它。这个方法效率不高(当然比坐等鲨鱼来快多了)，但可以无伤。

站高处，看到鲨鱼了面朝它，等他张嘴立刻戳它，只要中就不会被咬，然后再上船，看见鲨鱼再跳下去，注意找准鲨鱼的位置，不要被偷袭就能无伤吊打鲨鱼。

面对鲨鱼，然后在他快咬你的时候提前戳他。然后他受伤会下潜就不会咬你。

鲨鱼下潜的时候可以再戳2下。 身子一下，尾巴一下。

鲨鱼是我们比较讨厌的一种敌对生物，要想杀死鲨鱼，我们需要准备一些东西才行。首先我们先收集两根木棒，两根绳子，一块锋利的石头。

我们利用这些东西建造出我们的武器攻击长矛，威力不俗，而且攻击范围较大，适合我们站在安全距离攻击鲨鱼。当然如果找到武器的话就更好啦。

接着就是比较重要的东西了，我们利用我们打猎获得的肉做成鲨鱼饵，这时候我们尽量多做一些，因为鲨鱼饵不仅可以吸引鲨鱼，还可以使鲨鱼不攻击我们的竹筏。

最后我们用竹筏游到海上，将鲨鱼饵抛出，引出鲨鱼，在安全距离用长矛或者其他武器将鲨鱼击杀成功。

鲨鱼是这上面唯一的威胁了，一个人玩挖东西很怂，五个人玩看见鲨鱼就跟疯狗一样围着戳。

注意了解基本操作：WASD移动，E拿东西，TAB背包，要建东西拿起木锤长按右击，R建的东西改变方向。

做个鲨鱼诱饵，能引开鲨鱼3-4分钟左右。

水下作业最好二人合作，这样能保证一个人不被咬，下水看准目标开挖，等你被鲨鱼咬一口以后也差不多要回船换气了，然后其他人轮班上，你回点血，这样循环。

一个人的话戳死它不要把肉都取了，全部取完肉它会立刻沉下去，沉到最底就刷另一只了，不取肉的话它要在水里呆一会再沉下去。

把鲨鱼干掉了，接下来就是获取鲨鱼肉了。

继续对着鲨鱼尸体一顿操作，就可以获得鲨鱼肉了，然后鲨鱼沉下去就是不能再获取了。

看完这篇文章有何感受？

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