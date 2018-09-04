蒋聘婷在选秀落选后，拍了很多写真，最近作为网传性侵事件女主知名，蒋聘婷是不是刘强东性侵门女主角？蒋聘婷泳装写真照片合集分享。91小编给大家分享一下。

蒋聘婷是谁?性侵门女主角蒋聘婷性感写真曝光，刘强东被捕照片广为流传，他到底能不能马上离开美国还是未知数，据称是该事件女猪脚的妹子火了一把，新加坡人，老家重庆!关于东哥的遭遇，有人称这是对中国企业家的一种阴谋，想想就觉得可怕!

明尼苏达州明尼阿波利斯市警方于逮捕了一名涉及性侵女大学生蒋聘婷的性侵嫌犯，互联网流传一张网络截图，截图信息显示京东创始人兼CEO刘强东在美国明尼苏达州因涉及性侵女大学生而遭当地警方逮捕。在京东官方回应之后，有知情人士自称是受害人的校友，并准备代理受害人。从警方官方信息来看，刘强东尚不能完全洗清嫌疑。随后，网上就曝出疑似刘强东涉事女主照片，从照片显示，该女子身材火辣，并传是一名模特。

据小编得知消息称，美国警方目前正在调查中，刘强东疑性侵案正在调查中，尚未有结论。对于目前取保候审，此前财经社援引美国监狱称，不能说刘强东无罪，刘强东暂时还不能离开美国，周二将通知审理时间。

刘强东性侵案经过

但负责调查该案件的明尼苏达州明尼阿波利斯市警方发言人John Elder对媒体称，该案件目前正处于调查中，自己对当事人对外称的声明结果，经过当地警方调查，未发现有任何不当行为并不知情。

我能告诉的是，我们逮捕了一名叫刘强东的中国籍人士，获得的信息还有他的出生信息。除了他给我们的信息，我们不知道他的其他身份，以及是不是你说的中国企业家。我不能说任何关于案子的其他信息，因为案件仍在调查中。

根据官方网站信息，刘强东于当地时间8月31日晚间11:32分在入狱。网站公布的出生日期为1973年3月10日，与京东创始人兼CEO刘强东本人的身份证相符。从被捕照传出之后相信此事已经确定了一半，但案情的走向到底是往哪一边走，昔日的成功企业家为什么会落到去做这种低级的事情呢?还是得等媒体进一步披露才是。

针对网络流传消息，京东官方已经通过微博等社交媒体渠道发布了声明。发言人证实了刘强东遭指控的情况，但称其为失实指控，并称当地警方调查未发现任何不当行为，刘强东将按照原计划继续行程。

以上就是平度信息港关于刘强东性侵大学生是真的吗?刘强东性侵案经过不管结果怎么样，我们希望得知事情的真相，回顾事情的经历其实已经没有什么意思了，相信后续事情被报道之后也会真实的给大家呈现出来。也有人称蒋聘婷跟刘强东没半毛关系，蹭热点一网红，重庆人，选美落选后做瑜伽模特，拍拍写真，做做网红，不是什么大学生。