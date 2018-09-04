91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏资讯> 正文

堡垒之夜羊名立万是什么 限时逃亡模式怎么玩

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 10:34:30| 编辑：透透的

相信很多玩堡垒之夜的小伙伴不知道限时逃亡模式怎么玩，那么限时逃亡模式有什么玩法技巧吗？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

堡垒之夜羊名立万是一个新的限时逃亡模式，在这个模式中还推出的新武器“夹钳”，相信有些玩家对于羊名立万模式的玩法还不太熟悉，那么堡垒之夜羊名立万怎么玩?

堡垒之夜羊名立万怎么玩?

堡垒之夜羊名立万怎么玩 羊名立万挑战玩法攻略

在图片中，我们可以看到羊名立万模式中空投已经不是之前的普通的箱子了，而是变成了保险柜，开箱子的时间也变的慢了很多。

堡垒之夜羊名立万怎么玩 羊名立万挑战玩法攻略

地图的上方会有羊驼和车辆的位置，而且羊驼还是占用一个装备栏。

堡垒之夜羊名立万怎么玩 羊名立万挑战玩法攻略

而游戏新推出的武器：夹钳，是一款紫色史诗级品质，而且自带15发弹药哦。

堡垒之夜羊名立万怎么玩 羊名立万挑战玩法攻略

新武器：夹钳，作用是发射一个马桶耙子黏在墙壁上，然后人就可以直接飞出去。每次使用耗费一颗弹药。

堡垒之夜羊名立万怎么玩 羊名立万挑战玩法攻略

如下图，人物直接飞上了楼顶了哦。

堡垒之夜羊名立万怎么玩 羊名立万挑战玩法攻略

收集羊驼，登上特殊巴士就可以成为最终的胜利者哦。

堡垒之夜羊名立万怎么玩 羊名立万挑战玩法攻略

由于目前仅仅只是爆料中，所以小编也是暂时不清楚白色西装怪和4种不同的面具的解锁方法，当然也很有可能是完成相关的挑战后解锁，获得XP来解锁每个挑战，一旦完成所有挑战，它们就会全部自动解锁了。

综合上述，相信各位玩家已经对羊名立万模式有了初步的了解和认识，小编同时会更近这个模式的各种攻略，请大家继续锁定我们9553资讯频道，感谢您的耐心观看。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号