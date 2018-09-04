堡垒之夜羊名立万是什么 限时逃亡模式怎么玩

相信很多玩堡垒之夜的小伙伴不知道限时逃亡模式怎么玩，那么限时逃亡模式有什么玩法技巧吗？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

堡垒之夜羊名立万是一个新的限时逃亡模式，在这个模式中还推出的新武器“夹钳”，相信有些玩家对于羊名立万模式的玩法还不太熟悉，那么堡垒之夜羊名立万怎么玩?

堡垒之夜羊名立万怎么玩?

在图片中，我们可以看到羊名立万模式中空投已经不是之前的普通的箱子了，而是变成了保险柜，开箱子的时间也变的慢了很多。

地图的上方会有羊驼和车辆的位置，而且羊驼还是占用一个装备栏。

而游戏新推出的武器：夹钳，是一款紫色史诗级品质，而且自带15发弹药哦。

新武器：夹钳，作用是发射一个马桶耙子黏在墙壁上，然后人就可以直接飞出去。每次使用耗费一颗弹药。

如下图，人物直接飞上了楼顶了哦。

收集羊驼，登上特殊巴士就可以成为最终的胜利者哦。

由于目前仅仅只是爆料中，所以小编也是暂时不清楚白色西装怪和4种不同的面具的解锁方法，当然也很有可能是完成相关的挑战后解锁，获得XP来解锁每个挑战，一旦完成所有挑战，它们就会全部自动解锁了。

综合上述，相信各位玩家已经对羊名立万模式有了初步的了解和认识，小编同时会更近这个模式的各种攻略，请大家继续锁定我们9553资讯频道，感谢您的耐心观看。