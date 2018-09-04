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张继科景甜分手是真的吗？张继科景甜分手背后的真相揭秘

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 10:30:22| 编辑：沐兮

最近网友一直流程着张继科景甜分手的消息，那么这是怎么回事呢？张继科景甜是不是真的分手了呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

张继科景甜分手是真的吗？

张继科深夜发文，同景甜分手已成定局？网友：再也不相信爱情了

当时张继科和景甜公布恋情之后，广大网友们表示非常震惊，毕竟这两个人根本没有交集，一个是运动员，一个是娱乐明星。不过两个人颜值是很高的，在一起也非常的般配，很多网友还是选择了祝福他们。两人在公布恋情之前就经常隔空秀恩爱，虐死了无数的人。

张继科深夜发文，同景甜分手已成定局？网友：再也不相信爱情了

估计很多人认识张继科是因为他和景甜的恋情，但是他们的爱情一直不被大家看好。景甜生日的时候，张继科没有送人祝福，反而是陈学冬第一时间送上祝福。七夕情人节，张继科和景甜也没有任何的互动，景甜只是发了一条某品牌代言的广告微博。

张继科深夜发文，同景甜分手已成定局？网友：再也不相信爱情了
张继科深夜发文，同景甜分手已成定局？网友：再也不相信爱情了

张继科，则是录了一段土味情话，也同样没有任何提到景甜的迹象。张继科这七夕配文也让许多网友浮想联翩。

张继科深夜发文，同景甜分手已成定局？网友：再也不相信爱情了

看着两人的表现，很多网友猜测两人已经分手。后来，张继科深夜发了一条意味深长的微博：“路总要去走才能宽阔，人总要放弃才能拥有。负剑江湖，总是是非;恩怨笑谈，风波煮茶”。张继科这段话不免让内心戏丰富的网友们脑补出一场情伤大戏，字里行间感觉都是伤。

张继科深夜发文，同景甜分手已成定局？网友：再也不相信爱情了

希望景甜和张继科两人还好好的，毕竟他们俩小编是非常喜欢的一对， 希望一切都是猜测。

看完这篇文章有何感受？

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