抖音小甜甜账号显示已重置是怎么回事 抖音为什么重置小甜甜

相信很多小伙伴也知道成都小甜甜作为抖音上的新一代女神符在几天之内就达到了600万，不过在9月3号这一天很多用户发现她的账号被重置了，这是怎么回事?接下来与91单机小编一起来看看吧！！



抖音小甜甜账号显示已重置是怎么回事

抖音号为：7637499的小甜甜真实账号ID在今天发现被官方重置，名称显示“已重置”而头像被改成了抖音小助手的头像，这很明显是官方作为，而小甜甜目前也只有这一个抖音账号。

一直到9月3日这一天她的粉丝已经591.1w，最终保留的有五个视频，还有两个是她火之前发的。

被重置可能的原因

1.不良行为

比如说故意卖丑、恶意攻击和发布不符合抖音标准的视频就会被账号重置，重则被封禁，比如之前的美丽善良小可爱因为嘴巴嘟嘟火了之后就被抖音重置账号了，原因就是故意卖丑。

2.故意刷粉

如果视频有刷粉丝和点赞、关注等行为就很容易被官方检测并且重置账号。

3.硬性推广

发布没有用户体验的硬推广视频推介一些第三方产品也会被官方重置账号。

在小甜甜最新的视频中，她表示自己正在努力刷抖音，而这个用简单的三屏特效拍摄的视频看起来就非常清纯可爱，还在留言中回复粉丝。

捧红她的成都最街坊也亲自给这位女神来评论。

在成都最街坊的视频中还可以看到被置顶的小甜甜的视频，目前已经有了两百多万的赞，也没有被官方删掉或者什么。

如果这个行为是炒作的话，那么很可能小甜甜包括原本捧红她的视频都会被删掉，而官方并没有这么做，最近出现了很多假冒小甜甜账号的倒是一点都没有问题，反倒真正的账号被重置了，现在只能希望是官方不小心出错了吧。