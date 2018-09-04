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京东网约车什么时候上线 京东网约车叫什么名字

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 10:24:29| 编辑：透透的

相信很多小伙伴也知道京东或要进军网约车市场，引起众多网友的热议，京东网约车什么时候上线?接下来与91单机小编一起来看看吧！！

近日京东子公司江苏京东信息技术有限公司更新了经营范围，新增网约车服务，这意味着京东网约车业务即将开始。国家企业信用信息公示系统显示，该公司此前经营范围为道路普通货物运输、货物专用运输等， 8 月 29 日增加“网络预约出租车经营”，还增加了“销售汽车及零配件”、“汽车装饰”、“保险代理”、“旧机动车经纪业务”、“人才中介服务”等业务。说明京东不但想进入网约车领域，还可能介入汽车销售及二手车业务。同时注册资本不变，依然为2000万元。这是京东第一次传出介入网约车业务的消息。

该公司控股股东为京东在国内的经营主体北京京东世纪贸易有限公司，注册地位于京东董事局主席刘强东的家乡江苏宿迁。工商资料显示，江苏京东信息技术有限公司注册资本 20 万亿元， 2009 年 06 月 16 日成立。该公司法定代表人为张雱，其为刘强东的助理。

2016年8月，有网帖爆料称，京东旗下52家关联公司法人代表或执行董事，从京东董事长刘强东变更为张雱。当时，京东方面回复是：此举是为了提高公司运营效率。

查阅公开资料显示，这是京东第一次传出介入网约车业务的消息。国内网约车市场曾拥有多个玩家，经过资本洗礼后主要玩家仅剩下滴滴、神州等，以及跃跃欲试的美团。京东依托电商业务起家，近年来逐渐开始布局线下，先后推出线下生鲜零售店“7 Fresh”、社区店“京东帮智慧门店”，以及京东便利店等业态。

公开资料显示，江苏京东信息技术有限公司是京东集团旗下快递业务主体。2010年，江苏京东信息技术有限公司取得全国快递运营资质，许可证号为国邮20100206A，资质的有限期限为2010年9月29日至2015年9月28日。2012年，国家邮政局公布的首批通过快递业务经营许可年度报告审核的企业名单中，江苏京东信息技术有限公司榜上有名。

工商资料显示，京东信息的控股股东为北京京东世纪贸易有限公司，后者为京东在国内的经营主体。京东信息曾对外投资了7家公司，其中3家依然存续，包括齐齐哈尔分公司、深圳第一分公司和江苏 荣昌投资有限公司和江苏圣开世纪投资有限公司。

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