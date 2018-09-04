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刺激战场ump9皮肤新手如何获得 ump9皮肤获取方法介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 10:13:04| 编辑：﹍ɑ。群℡

刺激战场ump9皮肤怎么获得,很多新手玩家们却不知道游戏中刺激战场ump9皮肤应该如何获取呢?别着急,接下来就一起来看下ump9皮肤获取方法详解!赶紧get起来吧!

刺激战场ump9皮肤怎么获得

刺激战场

ump9皮肤获取方法详解

刺激战场ump9有一款名为赤橙的皮肤，这款皮肤非常的稀有，平时很难得到的，更别说这还是枪械皮肤，目前出的几款枪械皮肤都非常的抢手，ump9赤橙皮肤怎么才能获得?下面让大家来了解一下ump9赤橙皮肤的获取方式。

赤橙ump9：是冲锋枪中的ump9皮肤，一套是橙色的，看起来很简单，但是在现在是很稀有的，可以炫耀的一种皮肤了。游戏中可以免费获得这款皮肤，本身就没开放充值系统，这个也不用金币开启的，直接做任务就可以获得。

任务获得：

每天完成自己的自己的赛季挑战，这里点击赛季挑战--每日宝箱，在这里是有每日宝箱的，有概率可以开到，每天只能抽一次哦，而且要每天打赢一次才有宝箱，这里就有概率可以开出赤橙皮肤。

这款皮肤不能刷的，只能是做做每日的赛季挑战任务，这样可以获得不同段位的宝箱，可以开出橙色的ump9皮肤。运气差的玩家需要开很多次才能开到，运气好的开十次就可以开到了，这个皮肤要慢慢刷哦。

获取技巧

ump9皮肤

段位越高，开启稀有皮肤的概率越高，我们提升自己的段位，最好是星钻、皇冠级别的段位，这样开启的概率是最高点的。游戏上面有写着段位越高，开启的概率就越高，里面有夏日降落伞、西部牛仔帽子、赤橙和T恤上衣。

段位高开启的概率高，一个月内必出这款武器，运气好10天就出了，也可以攒着一起开。

看完这篇文章有何感受？

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