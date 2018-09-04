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刺激战场新手如何匹配雨天模式 匹配雨天模式技巧攻略介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 10:06:58| 编辑：﹍ɑ。群℡

刺激战场雨天模式怎么匹配,很多新手玩家们都不知道游戏中该如何匹配雨天模式!那么游戏中雨天模式应该如何匹配呢?别着急,接下来就一起来看下刺激战场匹配雨天模式方法!

刺激战场雨天模式怎么匹配

刺激战场匹配雨天模式方法

刺激战场怎么进入雨天模式?这又是一个新模式新玩法，跟之前的昼夜模式有点类似，不是所有人都能进入雨天模式的，想要进入雨天模式必须匹配成功，怎么才能快速进入雨天模式?想要体验新玩法的玩家很多，今天我们来看看雨天模式的匹配方法。

匹配雨天模式技巧攻略

体验服雨林地图上线了一个新的模式：雨天模式。这个模式和端游的雨天有些类似，不同的是添加了雷声和闪电。

首先雨天模式和昼夜一样，也是随机刷新，但几率大得多，一般三场会遇到一次。是否是雨天模式在进到游戏中就可以发现的，当你进到素质广场时，发现天色昏暗，且有雾气围绕，那就是了。如果不是，可以直接退出，重新匹配。只要没上飞机，是不会扣分的哦。

接着是雨天模式中的几个小技巧，首先雨天模式下，因为有下雨声的干扰，听声辨位会受到很大的影响。所以我们需要结合看小地图以及平时的经验才行。第二个，由于雨天模式下画面比平时要暗，草地里的伏地魔更难发现。所以最适合该模式的画面风格不是柔和及鲜艳，而是电影风格。

最后，雨天模式下时不时会有打雷声，这个声音很大，一不注意就会被吓到，所以戴耳机的同学还是把音量开小点比较好哦。

看完这篇文章有何感受？

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