刘强东高清拘捕照曝光 刘强东与奶茶妹妹同框照片一览

9月3日，美国警方的一则采访视频被曝光后，引起大量媒体围观，那么今天91小编就给大家带来了刘强东高清拘捕照曝光与刘强东与奶茶妹妹同框照片一览，一起来看看吧！

美警方也直言不方便透露任何信息，只是曝出了刘强东的被捕照片，网络上也出现一些官媒的一些报道，随着刘强东事件的持续发酵，很多吃瓜网友迫不及待的想知道结果会如何。对此瓜友们先等待官媒的消息吧!也请相关媒体不要谣言。

我们先来聊聊刘强东和妻子故事吧，关于章泽天走红的事情小编就不加赘述了，章泽天清纯唯美的形象一度成为宅男的向往，章泽天也曾被邀约做张艺谋电影《山楂树之恋》的女一号，这个角色据说很符合章泽天的气质，由于章泽天的学业等种种原因，而放弃了这次机会。张艺谋最终选择了周冬雨，周冬雨也凭借这个高起点的角色，一跃成娱乐圈一线明星。

而演员这事章泽天没有因为错过悔恨，因为后来在一次商务聚会上，奶茶妹妹章泽天和老板刘强东相识，这对年龄相差巨大的情侣也被网友质疑，不过两人很快步入了婚姻的殿堂，在当时可谓轰动一时，有人祝福，有人却不看好。

后来两人高调恩爱的出席各大活动，章泽天对刘强东也是满脸的崇拜。从起初的不看好到投来羡慕之情，也证明了爱情是不分年龄的，两人也有了自己的孩子，幸福感爆棚的一家人，就这样章泽天成为了最大的赢家，娶到章泽天后刘强东的事业也是顺风顺水。

网络上一直有关于富人的活动演讲，因此也出了一些雷人的话语，他们也被成为土豪网红，制造出很多年度最红网络热词，比如大家熟知的，一无所有王健林，悔创阿里巴巴的马老师........尤其是不知妻美刘强东这次是兑现了，刘强东在一次采访的时候，不是因为章泽天漂亮而在一起，他是个脸盲，这次事件的女方据说也是大学生。有网友吐槽到，这次真的是脸盲的，因为这个女的颜值真心不如章泽天，不过身材傲人，这点不知道脸盲的刘强东是不是看到了，网友的评论也是亮了。

不管怎么样还是希望刘强东没有事，毕竟在大的老板也有普通人的情感，毕竟家里还有漂亮的老婆和可爱的孩子。你们感觉这次刘强东会有事情吗?网友们吐槽这次强哥的麻烦是脸盲导致的，王思聪说是因为价格没有谈好被送到局子(此微博已经删除，瓜已经摔烂了)也有人猜疑是被人陷害，你们觉得呢?