抖音在我眼中你是谁是什么歌 抖音在我眼中你是谁歌曲介绍一览

最近一首歌中有在我眼中你是谁霸占被爱的滋味这句歌词的非常火，那么抖音在我眼中你是谁是什么歌？今天91小编就给大家带来了抖音在我眼中你是谁歌曲介绍一览，一起来看看吧！

抖音在我眼中你是谁是什么歌这首歌是廖俊涛的谁

谁完整歌词介绍

谁 (Live版)

歌手：廖俊涛

所属专辑：这个人创作LIVE现场辑

作曲 : 廖俊涛

作词 : 廖俊涛

编曲：廖俊涛 黄竣琮@TYZ

并没要求有谁能体会

更别善做慈悲

同情才不会给我安慰

反而让我流泪

走得越近心越像刺猬

从未卸下防备

不如早就把我向外推

彻底粉碎

在你眼中我是谁

你想我代替谁

彼此交换喜悲

爱的多的人总先掉眼泪

在我眼中你是谁

霸占被爱的滋味

拥抱让你好累

爱的多的人总先变虚伪

在你眼中我是谁

你想我代替谁

彼此交换喜悲

爱的多的人总先掉眼泪

在我眼中你是谁

霸占被爱的滋味

拥抱让你好累

爱的多的人总先变虚伪

在我眼中你是谁

霸占被爱的滋味

拥抱让你好累

爱的多的人总先变虚伪

在我眼中你是谁

霸占被爱的滋味

拥抱让你好累

爱的多的人总先变虚伪

爱的多的人总先变虚伪

爱总让我掉虚伪的眼泪

制作人：谭伊哲

混音：杜一超

音乐总监:谭伊哲

乐队总监：黄竣琮

乐队：TYZ乐队

贝斯：王瀚一

键盘：王迦奕

鼓手：龙江浩

吉他&电脑工程：黄竣琮

音乐制作发行：哇唧唧哇×智慧大狗

廖俊涛谁歌词含义解析廖俊涛，网综《明日之子》参赛选手，他唱的歌曲名叫《谁》，这是一首原创的歌曲，不得不说，他还是蛮有才华的，这首歌也是得到了薛之谦的极力赞赏。廖俊涛也成为了薛之谦战队首位晋级的选手。

廖俊涛在《明日之子》被星推官誉为赛道最强原创力。《这个人》的创作，他突破比赛中偏民谣创作的路线，加入电子音乐元素，却效果绝佳，让民谣带上时尚光泽，他戏称为“廖氏民谣电子风”。用吉他乐器打造Funky、R&B风格的基础上，加入电子音效模仿心脏检测仪等，表达歌曲中为爱奋不顾身的情绪。《偏偏》是民谣和电子的创新融合;《自然而然》展现情感与灵感的完美互动，廖俊涛全程参与编曲，设计了两段自己尤为满意的吉他solo。现场版《谁》重新编曲后，变得偏后摇，整体听感更加广阔

廖俊涛被粉丝称为“宝藏歌手”，在个人EP同名主打《这个人》的演唱中，化身个性创作情歌歌手，自弹自唱，独特嗓音搭配深情演绎，获得现场媒体及乐迷朋友们的一致好评