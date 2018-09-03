高人气国产电影推荐 羞羞的国产十大电影大盘点

国产电影中也有很多优秀的作品，而且那种大尺度的抖音更是受人欢迎，小编为大家带来了高人气羞羞的国产十大电影大盘点，一起来看看吧。

1、《3d肉蒲团之极乐宝鉴》

被誉为“全球第一部3D情色片”的《3D肉蒲团之极乐宝鉴》，自开拍至今，吸引了众多国内国际媒体的关注。“色情”是个噱头，“3D色情”更是吊足了公众的胃口。按片方的话说，叫“坐在床边观床戏”。——《3D肉蒲团之极乐宝鉴》，日前抢下全球3D情色片先机，出品人萧若元和萧定一、导演孙立基，演员叶山豪、何华超、雷凯欣、蓝燕、陈秋萍、日本AV女优周防雪子和拥有德国血统的原纱央莉等人加盟该片。这一活色生香的新闻，以迅雷不及掩耳之势在平媒和网络上传播，成为人们津津乐道的话题。

本片描述饰演未央生的叶山豪，因与新婚妻子蓝燕性生活不合而“冻末条”。后来被宁王邀请至“极乐阁”寻欢泄欲，并且遇上原纱央莉及周防雪子及雷凯欣等性爱高手。刚开始时，叶山被饰演“全国第一床妓”瑞珠的原纱央莉和周防等人嘲笑他“不行”，于是向饰演“极乐老人”的雷凯欣求教房中术。性爱技巧大增之后，终于变身为“超级性斗士”，展开“性战”大报复。一人单挑原纱央莉、周防雪子等共30个裸女，激战到人奶喷面，场面十分惊悚。只是电影仍出现十分具争议画面，有不少色情、暴力及血腥画面，包含饰演阴阳人性爱高手的雷凯欣惨遭“斩胸”，她胸前伟大的36F巨乳飞出镜头、而男主角叶山豪大战大胸女的镜头，更有“人奶喷脸”的画面，这样的争议镜头因面临分级制度将会删减。

2、《指甲刀人魔》

由香港最受瞩目的新生代导演曾国祥和尹志文联合执导，彭浩翔监制，三星、新浪联合出品的网络电影《指甲刀人魔》近日终于揭开了了神秘面纱，在网友面前显出庐山真容。在北京举行首映式上，作为片中的主演周俊伟，谈及现场缺席的女主角周迅，立即一脸笑容，“她的个性特别直爽，很容易沟通。当然演技也是一流的，尤其是眼睛部分的演技，从她身上真的能够学习到很多!”

在戏中两人饰演情侣，而他和周迅相拥在床上的一场戏也成为焦点之一，有观众遗憾这场戏太短，针对“太短”这个问题，周俊伟一脸尴尬，“你是问，什么太短?”接着，他用解释的口吻说，“拍这场戏因为要扒光衣服，裸露上身，而我和周迅当时还不是特别熟，所以彼此还比较尴尬，所以时间上导演安排就好了，太长了也不太合适吧?!”

3、《恋人絮语》

将于12月31日上映的彭浩翔贺岁片《恋人絮语》昨日曝光了一组范晓萱床戏剧照，剧照中的她表情有点“痛”。《恋人絮语》讲的是相恋、单恋、暗恋、苦恋四段形态各异的爱情故事。其中一段里，范晓萱与陈奕迅饰演一对同居多年的恋人，但范晓萱无意间发现陈奕迅跟一陌生女孩有暧昧，为查明真相，她辗转联络到了“第三者”的男友——同样被蒙在鼓里的向佐。两人怀揣相同目的，结成“跟踪侦查同盟”，彼此却不知不觉产生了微妙的化学反应，最后上床了……自称从来没有过“激情”机会的范晓萱坦言，这场床戏令她最难忘，尽管事先已经和导演曾国祥沟通过，但真到拍摄时还是没有做好心理准备，“我和向佐是第一次认识就要拍上床的镜头，当时真的好难为情”。

4、《午夜心跳》

将于12月24日上映堪称“贺岁第一档恐怖片”的《午夜心跳》启用了内地和香港众多明星，“金像影帝”任达华、“金马影帝”吴镇宇联手内地花旦杨渝渝、姚笛、李念，共同上演了暗夜医院的恐怖故事。影片除了大量的恐怖镜头，还加入了两位影帝与三位新锐花旦的感情戏，情色与恐怖的搭配上演更增加了影片的可看性。其中以吴镇宇、姚笛、李念的三角恋最为惹火，不仅有电脑摄像的“偷窥”癖，还有电梯间短暂时刻的刺激暧昧，尺度之大一度引起多方争议。

5、《杜拉拉升职记》

由徐静蕾自导自演，的职场时尚大片《杜拉拉升职记》4月15日正式上映。一向以文艺范儿示人的徐静蕾似乎此番准备将激情进行到底，不仅与黄立行在片中激吻缠绵，更是牺牲“色相”真空上阵，堪称其从影以来最大尺度的突破性演出。《杜拉拉升职记》不仅让徐静蕾一跃成为亿元俱乐部里唯一的女导演,徐静蕾也获得最佳女导演的殊荣。很多人都说《杜拉拉升职记》被徐静蕾拍成了“广告记”或者是“猎艳记”，可是这部《杜拉拉升职记》其实还是最近几年拍的最好的一部都市爱情大片，画面很完美，细节很小资，这些都是徐静蕾努力的成果。

6、《爱出色》

《爱出色》由陈奕利导演，宁财神编剧，刘烨、姚晨、陈冲等主演，高圆圆、俞飞鸿、吕燕、岳敏君、洪晃等加盟。一直对外公布将于10月28日登录银幕的时尚甜蜜约会电影《爱出色》宣布调整档期，调整后的上映时间为11月5日。

北漂女生汪晓菲(姚晨饰)得到了一份时尚杂志FLAIR的工作，在这个光怪陆离的圈子里，她见识了以时尚女魔头Zoe(陈冲饰)为代表的上流阶层，接触到梦幻般的时尚、艺术和奢华，更阴错阳差的与炙手可热的先锋画家栾亦鸿(刘烨饰)相识相恋。然而，过去的恋情与亦鸿前女友的出现却让这段关系陷入了危机，在一次高级晚宴上，亦鸿不告而别去了美国，留下了伤心欲绝的晓菲。失去了晓菲的亦鸿也失去了灵感，终于在归国画展上宣布不再画画，并当众向晓菲求婚，两人喜极而泣。在国际大牌密布的高级写字楼中的人们，始终都在追寻自我的确定性，晓菲和亦鸿也在光鲜亮丽的物质世界中经历迷失与清醒，重新理解人生，收获真爱。

7、《非诚勿扰2》

《非诚勿扰2》2010年12月22日上映，中除了延续葛优舒淇的老搭档外，还增加了孙红雷、姚晨、安以轩、廖凡、邵兵、赵宝刚等新面孔。《非1》留给观众的悬念“秦奋和梁笑笑到底结婚没”将会在《非2》里得到答案——他们试婚了。试婚，是个时髦的词儿，也是种时髦的做法，但这两位的试婚稍显不同，不是从头开始，而从“七年之痒”拉开帷幕。

从最新曝光的升级花絮和剧照看来，葛优本次有突破尺度的表演，既有“吻戏”又有“床戏”，不太符合葛大爷以往的作风。关于激情戏，冯小刚表示：“中国没有审查分级制度，老少皆宜，顶多亲个嘴，无法真实的表达情侣间的亲密。所以《非2》里的床戏也是喜剧化的处理。”葛优向来不喜欢在银幕上演激情戏，他说：“现场人太多，很难投入，肯定都是假的，我们要的就是这种效果——让看的人着急。”

8、《让子弹飞》

姜文执导的贺岁大片《让子弹飞》将于 12月16日上映，最近片方发布第四款特辑“鹅城四美”，特辑中，刘嘉玲斜卧顾盼生姿，而葛优和刘嘉玲的激情戏拍摄花絮也被曝光，导演姜文更是亲身上阵示范，教刘嘉玲枕下藏枪。姜文、葛优、周润发三位影帝对手戏十分精彩，飙的不仅是演技，更是幽默，最精彩的当属那场“鸿门宴”，长达9分钟的戏份，三位大哥妙语横飞，斗智斗勇。除了周润发洋派的英文对白喜剧效果，更为刺激眼球和爆笑的情景，当属姜文和葛优的搞笑版“断背”床戏，姜文喝醉酒冲进葛优房间，葛优惊惶发问：“你是要杀我还是要睡我?”姜文脱掉衣服，竟然搂住了葛优睡觉，笑翻全场。即使悲伤如夫人被杀，也被姜文学葛优的哭丧而演变成闹喜剧。片中不少对白令人在大笑之余，印象深刻，极具流行潜质，如“步子太大容易扯着蛋”、“大哥你是知道我的”。“有这个必要吗”、“美女你不要，钱你也不要，你要什么啊”……

土匪和妓女或许是种性感的身份，也是影片中最大的主角，除了子弹和枪战，男色女色和情色，也成为影片不可或缺的“勾兑”，无怪乎有人称这是“给女人看的男人片”。

9、《婚前试爱》

周秀娜与罗仲谦在新片《婚前试爱》中有激烈床戏，戴Bra的周秀娜与赤裸上身的罗仲谦在床上肉搏，罗仲谦更亲吻周秀娜的肚脐及背部，意识大胆。但罗仲谦透露拍摄时有苦自知，更要当着工作人员配音呻呤，非常尴尬。罗仲谦表示拍摄时曾担心动作过火，误触对方敏感位置：“拍的时候好像很兴奋，其实我要一边听导演指挥，一边跟他的指示做，心里面没歪念就不会有什么反应!有场戏讲我望着她脱衣好像很兴奋，但其实他贴满了防走光胶纸，我什么都看不到!”罗仲谦表示为这场戏配音时更感尴尬：“我第一次为激情戏配音，要在工作人员旁边呻吟，好尴尬。”

10、《激浪青春》

由吴宇森监制，梁柏坚导演，陈乔恩、黄晓明两大偶像巨星领衔主演的青春喜剧电影《激浪青春》已定于12月8日全国公映。该部影片以新时代大学生活为背景，借助龙舟这种古老却又充满激情的运动来展现新时代年轻人的青春时光。据悉，该片是监制吴宇森和其大弟子梁柏坚联手打造的向青春致敬之作，传统的故事被师徒二人赋予了新时代的元素，在影片中塑造了又一代青春影人、青春地带以及青春色彩的崭新启示录。

在电影《激浪青春》中，出现的最多的就是以黄轩为代表的一群90后男孩那坚实、充满力量的赤裸上半身。“他们肌肤的纯正古铜色真的很迷人，就像我们影片拍摄时正值火热的夏天一样，充满热情和阳光气息”。据悉，为了表现新时代年轻人对于“性与爱”的理解，影片中每一位出境的男生都经过了特殊训练，每天泡在健身房苦练各种力量器械超过5个小时，只为镜头前那“一脱”的瞬间。