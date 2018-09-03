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英雄联盟死亡三件套是什么 英雄联盟死亡三件套用法介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 17:42:44| 编辑：林克醒来

最近英雄联盟最新的更新进入了一些新内容，一个非常有意思的死亡三件套，也叫作AD去世器，那么英雄联盟死亡三件套是什么，一起来看看吧。

从岚切这件装备出现之后，几乎是改变了下路ADC的格局，让下路的节奏加快了不止一个档次，但是岚切这件装备也并不止是ADC可以出，那些AD刺客对这件装备也是非常钟爱，对下路的形式也有着很大的威胁，也有玩家戏称现在出岚切的AD刺客为“ADC去世器”，秒ADC简直不要太简单了，但是如果ADC也出刺客装呢?那就可就指不定谁秒谁了，而这一组出装被称为“死亡三件套”。

英雄联盟死亡三件套是什么 LOL死亡三件套是哪三件

以上说的“死亡三件套”分别是电刃、幕刃和岚切，三件都带有平A的效果，而这三种效果相叠加，产生的额外伤害简直是有些恐怖了，基本上就一刀，脆皮不死也得残，所以使用这三件套的英雄也被称为现在的“一刀流派”，但是“一刀流派”可不止是出这三件装备就可以，还有一个加额外伤害的成长符文“黑暗收割”，四个额外伤害相叠加，那可以说真正的“一刀”，不是你死就是我亡的那种。

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除了以上三件生存利器以外，在7.9版本还有一件新的生存利器，那就是死亡之舞，虽然死亡之舞并不是说像生存三件套那样适合大部分AD，但也是很强的一件装备，死亡之舞在这个版本被大幅度增强，不仅攻击力提升了，他的独特被动也有了提升，效果从15%提升到了30%，这样一来，做出死亡之舞之后ADC的输出时间就更多，并且死亡之舞本身就具有不错的吸血能力，吸血的效果会和部分的流血伤害相互抵消，在有了绿叉、死亡之舞之后，想秒ADC都没那么容易，ADC能够强行存活一段时间，并且依靠吸血效果把自己从死亡线上拉回来，讲道理，打不死的ADC你怕不怕。

看完这篇文章有何感受？

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