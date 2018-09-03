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YY主播田子晴是谁 YY主播田子晴性感高清写真照片一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 17:42:01| 编辑：火红橘子

最近yy主播田子晴小姐姐人气超旺，那么YY主播田子晴是谁？今天91小编就给大家带来了YY主播田子晴性感高清写真照片一览，一起来看看吧！

2018年上半年，YY直播上风头最为强劲的新兴主播非田子晴莫属。田子晴小姐姐人美歌甜，一开口就让人有种触电的感觉，被网友亲切的称为直播圈小杨幂。凭借出色的才艺功底及人气热度，田子晴多次荣登月度YY吸金王，如今在YY直播已经获封“YY潜力人气小电母”的美誉。

YY主播田子晴人美、歌甜、人气高，人称小杨幂名不虚传！

(主播田子晴)

自诩为“可爱北京小仙女”的田子晴不仅身材出众样貌姣好，平时的直播风格更是风趣幽默。虽然给大家的初印象是大大咧咧的性格，但是在处理感情大事上田子晴却细致入微，果断理性毫不含糊。如今，凭借自身实力田子晴在YY平台已有将近92万的粉丝，并曾连续6周获得周星礼物冠军，周榜百万也已成为家常便饭。此外，田子晴不仅站内人气高涨，在外站的人气也与日俱增，如在抖音平台其作品获赞总数高达241万，其中6个作品点赞量超过10万，作品最高点赞量达38万，作品最高转发量达4千余次，目前抖音粉丝已突破52万，现站外平台粉丝总数突破70万，且这一数字还在不断增长中。

YY主播田子晴人美、歌甜、人气高，人称小杨幂名不虚传！

值得一提的是，在田子晴盛大的生日庆典上，很多一线主播空降到1551送出对田子晴的生日祝福，霹雳爷们儿、王冕、沈曼、韩安旭、韩毅、QJY、韩雅乐等众多平台头部主播纷纷连麦祝贺，田子晴总榜也一度达到了70.2万元，成为当月的吸金王，小电母实力可谓电力十足!

YY主播田子晴人美、歌甜、人气高，人称小杨幂名不虚传！

(王冕送祝福)

YY主播田子晴人美、歌甜、人气高，人称小杨幂名不虚传！

(金宝送祝福)

田子晴在上半年不仅曾位居全平台周星段位总榜铂金第一名，年度总积分也一直领跑，其吸金指数遥遥领先。令人羡慕的成绩背后是田子晴平日里不间断的勤奋努力，作为YY优秀的美女主播，田子晴的勤奋有目共睹，据悉，田子晴每天都会如时在直播间开播，每天平均直播将近7小时，努力向粉丝们展现自身魅力为粉丝们带去快乐，不断强迫自己在磨练中成长。功夫不负有心人，田子晴取得的成绩并非一蹴而就，也绝非偶然，在上半年如此强劲势头之下的田子晴，下半年又会创造哪些直播奇迹值得我们期待。

YY主播田子晴人美、歌甜、人气高，人称小杨幂名不虚传！

随着YY主播田子晴在直播间人气的攀升和在抖音上的蹿红，这位优质美女主播逐渐走向大众视野。YY平台像这样从“幕后”走向“台前”的优质主播并不少见，主播的成功除了自身的刻苦努力之外，更离不开YY平台对主播的系统挖掘与专业培养，YY平台依托强大的站内站外资源赋能主播，为优质主播们提供着登上大舞台的机会。在YY平台如此强大的造星体系之下，更多类似田子晴这样的优质主播必将不断涌现，给YY粉丝们带来持续的惊喜和感动。

YY主播田子晴人美、歌甜、人气高，人称小杨幂名不虚传！

(主播田子晴)

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