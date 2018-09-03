高铁霸座男微博是多少 高铁霸座男孙赫详情介绍

高铁霸座男大家应该都知道吧，最近有关部门宣布高铁霸座男孙赫被加入失信黑名单，这真是大快人心，一起来看看吧。

2018年8月21日，在从济南西站开往北京的高铁G334次列车上，一男子霸占别人的座位还对前来劝阻的乘务员各种胡搅蛮缠，视频发到网上后，引起了全国人民的愤慨，从而被人称为霸座哥。



最近，国家公共信用信息中心公布8月份新增失信联合惩戒对象公示，新增因严重失信行为而限制乘坐火车严重失信人247人。其中，高铁霸座男孙赫出现在“黑名单”中，被限制乘坐所有火车席别。

刚刚，信用中国官网发布8月份新增失信联合惩戒对象公示及公告情况说明。根据公示名单，本月新增因符合以上两个文件明确的严重失信行为而限制乘坐火车严重失信人247人，限制乘坐民用航空器严重失信人796人。

处在舆论浪尖上的人，往往希望自己这一棒被后来者接下，盼着有更争议的热点出现，解救深陷漩涡难以自拔的处境。说起最近比较糟心的几起热点事件，长春长生应该感谢寿光，而寿光应该给滴滴送上一面锦旗。这些被一波一波舆论掩盖过去的都低调的不再言语，主动接棒的还真是少见，“高铁霸座男”孙赫的高调复出，可以说是为数不多的奇葩存在了。

“高铁霸座男”和他的想要的轮椅，再次登上热搜。这次他可不是被网友们扒出了什么狗血的过往，而是主动出镜，用网友的话说——“刷新无耻的新高度”。

近日曝光的孙赫作妖视频中，他不仅对着镜头微笑招手“感谢老铁们的支持”，还赤裸上身坐在充当轮椅的办公座椅上，喊话昆山“反杀”案中的龙哥给他推车，并顺便“感谢滴滴”。从现场表现看，孙赫并没有受到之前网络舆论的影响。

微博目前叫做孙赫赫777