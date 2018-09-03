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心动的信号向天歌喜欢奥斯卡吗？心动的信号向天歌身份资料介绍分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 17:31:56| 编辑：墨染西行

心动的信号是一档恋爱节目，向天歌和奥斯卡这一对尤其引人关注，心动的信号向天歌喜欢奥斯卡吗？心动的信号向天歌身份资料介绍分享。91小编给大家介绍一下。

心动的信号向天歌年龄多大向天歌是1993年出生的，今年25岁。

8月26日播出的《心动的信号》节目，吸引了很多人的观看;首先该节目是一档恋爱观察真人秀，有六位心动观察嘉宾，尽管这些男男女女都是未结婚的单身艺人，但不妨碍看恋爱的热闹!

心动的信号向天歌年龄多大 心动的信号向天歌微博星座职业介绍

另一方面该节目的参与嘉宾是素人，不是明星艺人，是完全单身的人来到心动小屋体验恋爱的甜蜜，所以这些素人有什么背景资料令人好奇!而第一期节目第一位出场的素人嘉宾是向天歌，这个名字在“鹅鹅鹅曲项向天歌”中，就很好记住了!关键是这位女生很有礼貌，穿着可以看出来身份不俗;有人猜测向天歌的职业是白领，但现在还没有揭晓暂时不知道!

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心动的信号向天歌微博星座职业介绍向天歌是职业产品销售，人气最高，节目中，向天歌是证券公司的产品销售，毕业于哥伦比亚大学，25岁，向天歌一直都很理性，而且有着自己主见，最主要的是向天歌的性格很好，特别是在公布职业后，很加分。

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姓名:向天歌

昵称：卤鹅干锅鹅

所在地：四川 成都

性别：女

性取向：异性恋

生日：1993年4月21日

星座：金牛座

简介：麻辣鹅头

目前比较倾向她的是刘泽宣还有奥斯卡，向天歌说自己可以接受的了，比自己大的，5到10岁都可以，小到3岁以内也可以，所以向天歌比较偏向的是奥斯卡，与他的互动也比较多。

看完这篇文章有何感受？

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