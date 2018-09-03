心动的信号奥斯卡帅气的外表，一身白衬衫吸引了众多观众的眼球，心动的信号奥斯卡是哪里人？心动的信号奥斯卡微博是什么？91小编给大家介绍一下。

奥斯卡微博是oscar江铭亮，微博地址：https://weibo.com/

奥斯卡是一位海归，才从英国回到上海发展，虽然没有说奥斯卡的职业，但看到他的装扮还有一口粤语很是熟练，因此有人猜测是不是英模旗下艺人，因为他的颜值还有一些硬照都很过关!

奥斯卡作为第三位来到心动小屋的嘉宾，一身白衬衣加上高高的个子，微笑的面容一下子就吸引了向天歌的眼光，从微微颤动的双眸中看出来向天歌对奥斯卡有些兴趣!后来两个人在厨房忙碌时，虽然很安静，但看出来向天歌和奥斯卡小心翼翼，很看重彼此的印象!

但有一个小细节，吃饭的时候大家讨论起来了奥斯卡的中文名字，只有向天歌完整的说出了江铭亮，这一行为明显让奥斯卡对向天歌更加的有好感;毕竟在陌生人群中你记住了别人的姓名，给的第一印象就是很尊重，所以奥斯卡向天歌彼此喜欢的心动已经传递完毕。

《心动的信号》是一档恋爱观察节目，除了六位心动阿观察团嘉宾：朱亚文、张雨绮、姜思达、官鸿、杨超越和心理学专家姜振宇，节目中还有8位素人嘉宾;此次第一期节目出场了六位男女;一个月的相处时间让人们拭目以待!

心动的信号奥斯卡职业身份个人资料

奥斯卡现在是女生当中人气最高的，长得清秀干净，个子也很高，女一说以为是韩国人，确实有一点泡菜的感觉!天蝎座，英国华裔，是一名模特，应该是esee旗下的模特，中国模特公司里面很大的一个公司。

奥斯卡，中文名江铭亮，白衬衫，大长腿，笑起来有酒窝，一看就是韩剧男主的标配，但是据说家庭背景一般，微博是@oscar江铭亮，据说有想进娱乐圈的意向。