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莉哥疯狂掉粉是怎么回事 9月1日杀鸡日视频介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 17:29:04| 编辑：林克醒来

最近抖音上的莉哥疯狂掉粉，网友开始集体取关莉哥，而且多人在其视频下面评论杀鸡，那么莉哥疯狂掉粉是怎么回事？9月1日杀鸡日是什么意思？一起来看看吧、

抖音莉哥掉粉是怎么回事?

这个原因其实就是很简单，之前莉哥是在快手上直播的，大家都知道主播赚钱的方法之一就是观众刷礼物，那么在抖音火了之后莉哥的直播间人气也是暴涨，当然也有一些人要相加莉哥的微信，再一次直播中莉哥就说了加微信可以，但是需要1400元，也就是支付1400元才能加微信，这也就成了网友们愤怒的点。

当然之后还有一个就是在直播中，莉哥在解释莉三万的时候，说道了并不能每一个人都加的到微信，并且加了微信也不会回复，也就是说1400百元只是买一个好友位。事情经过很简单，毕竟人红是因为有粉丝在后面撑着。

直播原话：“而且你看，既然你想加我微信对吧，那你，贵不贵是事吗?那肯定不是事啊，1400微信贵吗，不贵吧!”

那么在抖音中现在也在转载莉哥当时直播时说的话，大家可以自己看看了解下吧。

莉哥1400元微信直播视频：点击观看

莉哥“越描越黑”视频：点击观看

看完这篇文章有何感受？

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