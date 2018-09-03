91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

小米8se和坚果pro2s哪个好 小米8se和坚果pro2s对比分析

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 17:26:01| 编辑：林克醒来

最近很多网友都在问小米8se和坚果pro2s哪个好？这是两款还不错的产品，小编为大家带来了小米8se和坚果pro2s对比分析，一起来看看吧。

魔盟网

小米8se和坚果pro2s对比介绍

外观方面坚果Pro2S采用常规18：9比例的6.01英寸OLED屏幕。机身拥有81.9%的屏占比，分辨率达到FHD级别，涵括P3色域。另外，坚果Pro 2S新机拥有4种配色，分别是红色、蓝色、黑色和白色。

魔盟网

小米8 SE则选用了5.88英寸三星AMOLED屏幕，分辨率2244×1080，18.7:9，小米称屏占比达86.12%，支撑DCI-P3色域，最高600nit亮度，支撑息屏显现、阳光屏和护眼形式，支撑无级色温调节。背部选用2.5D玻璃机身，灿烂镜面，水晶质感，机身线条愈加健康，具有亮红、亮蓝、金色、深灰四款色彩。

魔盟网

小米8SE机身，它的弧度更小，从而使得机身看得不那么圆滑，更加方正一些。与此同时，小米8SE的背部，也没有像小米8那样，是一个大圆弧，可能相对平缓一些。

从外观对比来看，小米8SE使用了令人诟病的刘海屏方案，但是小米8 SE屏占比要比坚果Pro2S高。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号