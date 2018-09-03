小米8se和坚果pro2s哪个好 小米8se和坚果pro2s对比分析

最近很多网友都在问小米8se和坚果pro2s哪个好？这是两款还不错的产品，小编为大家带来了小米8se和坚果pro2s对比分析，一起来看看吧。

小米8se和坚果pro2s对比介绍

外观方面坚果Pro2S采用常规18：9比例的6.01英寸OLED屏幕。机身拥有81.9%的屏占比，分辨率达到FHD级别，涵括P3色域。另外，坚果Pro 2S新机拥有4种配色，分别是红色、蓝色、黑色和白色。

小米8 SE则选用了5.88英寸三星AMOLED屏幕，分辨率2244×1080，18.7:9，小米称屏占比达86.12%，支撑DCI-P3色域，最高600nit亮度，支撑息屏显现、阳光屏和护眼形式，支撑无级色温调节。背部选用2.5D玻璃机身，灿烂镜面，水晶质感，机身线条愈加健康，具有亮红、亮蓝、金色、深灰四款色彩。

小米8SE机身，它的弧度更小，从而使得机身看得不那么圆滑，更加方正一些。与此同时，小米8SE的背部，也没有像小米8那样，是一个大圆弧，可能相对平缓一些。

从外观对比来看，小米8SE使用了令人诟病的刘海屏方案，但是小米8 SE屏占比要比坚果Pro2S高。