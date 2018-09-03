抖音出现高仿版赵丽颖怎么回事 抖音出现高仿版赵丽颖三天吸粉200万什么情况

对于赵丽颖这位如今红的发紫的女星，基本人人都知道了，那么抖音出现高仿版赵丽颖怎么回事 ？抖音出现高仿版赵丽颖三天吸粉200万什么情况？一起来看看吧！

赵丽颖在我们的心中一直是一个充满朝气且非常可爱的女孩，这也造就了好多观众以及粉丝对她都是非常的疼爱，再加上赵丽颖精湛的演技，就异常的喜欢了。

不过至今为止，虽然粉丝们以及观众们非常期待赵丽颖的电视剧上映，但是貌似今年还没有一部她的影视作品上线，这也让独爱她作品的粉丝们剧荒了，小编也是其中一个。

不过听说今年暑假由赵丽颖主演的电视剧《知否》将要上映，不知道消息真假，只希望这部作品能够比肩如今最火的《扶摇》吧!

就在赵丽颖养伤这段时间，小编无意间在抖音平台上发现了一位与之赵丽颖非常像的女孩，刚开始小编真的误以为就是女神赵丽颖了，瞬间就是点了关注，不过在点进主页才发现，自己看错了，她不是赵丽颖，只是一位网络红人，一名职业主播。

不得不承认的是这位小姐姐也是异常的可爱迷人，各种可爱爆棚的小视频加上一张高仿版赵丽颖的脸蛋，瞬间获得了网友们的热捧，粉丝人数仅仅三天就达到了惊人的200万，一些娱乐圈的明星都没有她这种热度。

只能感叹谁叫她拥有了一张明星的脸呢!对此小伙伴们是怎样看待这个问题的?欢迎留言哦!