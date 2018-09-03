胖子行动队上映时间 胖子行动队主演介绍

国庆档电影《胖子行动队》大家都想看吗？很多观众都在问胖子行动队什么时候上映？胖子行动队主演是谁？一起来看看吧。

胖子行动队什么时候上映



该片将于2018年10月国庆档在中国大陆上映。看惯了俊男美女的组合，国庆档电影《胖子行动队》会给人不一样的感受，文章和包贝尔装扮为300斤的大胖子，还是很期待电影的。

该片讲述了两个胖子阴错阳差组成了特别行动队，介入一起贩毒案件中，上演了一场啼笑皆非的特工之旅的故事。

导演包贝尔表示一直想讲一个自卑的人的故事，所以给主人公设置了‘胖’这个可爱的缺点，而且让胖子做特工这个题材很好玩儿、很有想象力。为了这个角色，包贝尔曾经狂吃过一段时间，但是没有达到效果，所以会用一些物理特效和数字特效的技术来实现300斤的胖度。

2018年5月14日，该片片方正式曝光了XXXL版海报，该海报登陆法国戛纳场刊《Screen》的封面;同年6月24日，该片导演兼主演包贝尔亮相上海电影节，现场还原了影片中300斤胖子形象 ;同年6月26日，该片片方发布定档预告及海报，宣布影片正式定档9月30日，进军2018国庆档。同年8月14日，片方发布“超戏精”海报和“超灵活”预告片。

胖子行动队主演有哪些

《胖子行动队》是由包贝尔执导，文章、包贝尔领衔主演，李成敏、辣目洋子联袂主演的喜剧动作电影。

讲述了两个胖子阴错阳差组成了特别行动队，介入一起贩毒案件中，上演了一场啼笑皆非的特工之旅。文章、包贝尔将在片中以300斤的形象出镜，组成“超重”量级特工CP，克拉拉这次将以“呆萌”的形象示人，辣目洋子则负责扮“美艳”。

电影《胖子行动队》是包贝尔的电影导演处女作，回忆起这次经历，包贝尔用有趣、累、复杂、责任、勇气这些词来形容。另外，包贝尔还分享了此次的创作初衷：“我一直觉得胖胖的人很温暖，我觉得自己也是一个胖子。这次其实是想借由这个载体，体现从自卑到自信的过程。同时我也想鼓励那些因为体重而自卑的人去努力实现自己的梦想和价值。”

当谈到作为演员在拍摄过程中的困难之处，包贝尔表示，最辛苦的便是特效化妆，发布会当天曝光的“胖子妆”特辑也完整地展现了文章与包贝尔的“增肥”过程。据悉，此次两人的“胖子妆”采用了特效化妆技术，为了达到真假难辨的300斤视觉效果，不仅远赴美国采购硅胶材料，更提前采用3D建模技术为主演量身定制胖妆。皮肤与硅胶的贴合部分做得比纸张还要薄，所以不管是在观感还是手感上都与真实的皮肤无异。另外文章和包贝尔需要负重200斤演绎“重磅特工”形象，已经达到特效化妆的极限。回忆起在片场拍摄的往事，包贝尔提到克拉拉曾在杀青时落泪，问及原因，克拉拉再度现场洒泪：“他拍戏的时候脸上贴着胖装真的非常辛苦，很心疼他。”

谈起首次当导演的包贝尔，几位主演都给了高度评价，最有趣的是郭京飞，他调侃说自己一直以文化人自居，和包贝尔不是一类人，后来相处以后，他发现包贝尔真的很不错，是一个很努力、很聪明的人，“在这样浮躁的社会中，包贝尔一定会带着自己的坚持成功”。