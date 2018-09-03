《返校》是一款经典恐怖游戏，玩家在游戏过程中往往会遗漏一些要素，《返校》有哪些观察点？《返校》观察点一共有多少？91小编给大家介绍一下。

作为一款恐怖类型的游戏玩家可以在各个观察点触发相应的剧情，但是由于观察点的数量太多，很多玩家都没有找全，那今天小编就给大家介绍一下在游戏中都有哪些观察点，赶快来了解一下吧。

全观察点位置介绍：

一、序章

明明是序章，却藏了一堆剧情提示

二年仁班教室内

1、魏仲廷的桌子

2、魏仲廷桌子后面，桌上的纸团(新增笔记)

3、黑板，台风警报

4、窗户(重复点击会有不同内容)

5、布告栏

2F走廊

6、二年仁班教室窗户

7、二年仁班课表(左边的门的左边)

8、二间教室中间的门

9、隔壁教室的门

10、隔壁教室的窗户

11、隔壁教室窗户上的纸条(新增笔记)

12、左边往上的楼梯

13、右边往上的楼梯

14、女生厕所

15、男生厕所

1F走廊

16、公布栏(新增笔记)

17、工友休息室的门

18、工友休息室的窗户

19、工具间的窗户

20、铁卷门

21、铁卷门的开关

22、校长室的门牌

23、校长室的门

24、校长室的窗户(左)

25、校长室的窗户(右)

26、校长室前的水仙花(新增笔记)

工具间

27、电灯开关

28、墙上的佛经

29、置物架(取得手柄)

30、墙上的雨衣

31、地上的火炉

往大礼堂的路上

32、教学楼

33、大礼堂大楼

大礼堂

34、往教学楼的门

35、镜子

36、从讲台下观察女学生

37、夹克

38、出口的门

39、和女学生对话(多次)

仓库

40、排风扇

41、排风扇内的物品

42、旗杆

43、雨伞

44、对排风扇使用雨伞(取得白鹿项链)

往校外的路

45、大礼堂的门

46、大榕树

47、路上的石墙

48、警卫室

和女学生回到教室后

49、和女同学对话

50、黑板(台风警报)

走出教室后结束序章

二、第一章

第一章的观察点是最多的...

大礼堂

1、椅子

2、蜡烛

3、夹克

4、镜子

5、往教学楼的门(锁住)

仓库

6、风扇

7、风扇里面的老鼠

8、风扇里面的纸条(增加笔记)

9、旗杆

10、桶子

往校外的路

11、树下的坟墓

12、土地公(拿到礼堂钥匙)(新增笔记)

13、走到最左边

教学楼1F

14、铁卷门的开关

15、工具间的门(被封住)

16、工具间的窗户

17、工友房间的窗户

18、工友房间的门(被封住)

19、布告栏

20、铁门的密码锁

21、校长室的窗户

22、水仙花

23、校长室的门牌

校长室

24、书架

25、电话上方的风景画

26、电话

27、神桌(纪录点)

28、最右边的档案柜

教学楼2楼

29、贴满净符的墙壁

30、贴满净符的门

31、最左边教室的窗户

32、左边教室的门

33、教室中间的拉门

34、忌中

35、二年仁班的窗户

36、厕所旁的木头

二年仁班教室内

37、黑板

38、布告栏(新增笔记)

39、魏仲廷的桌子

厕所

注：从厕所出来后，就会开始出现XX，建议可以先绕完其他地方，最后再去厕所

40、镜子(取得钳子)

41、最右边的门

42、右边第二间的门

43、打开的门

44、最左边的门

45、水槽(取得骰子)

教学楼3F

46、沾血的墙壁

47、最右边的铁栏杆

48、教室窗户

3F教室内

49、桌子

2F中间的门

50、保健室的门牌

51、保健室窗户下的纸条(增加笔记)

保健室

52、神桌(纪录点)

53、脚尾饭(使用过后会再出现)

54、视力检查表(取得钥匙)

55、桌上的诊断书(增加笔记)

56、左边的门(锁住)

卫生库房

57、淋浴器(取得骰子)

58、铁箱(取得松香水)

59、右边的门(开锁)

工友的房间

使用松香水解锁

60、最右边的墙壁

61、桌子(取得刀片)

62、日历

63、海报

64、(在小房间取得碗后)日历下方的纸条(新增笔记)

工友房间内的小房间

65、酒瓶

66、桌上的碗

67、水桶(取得骰子)

68、把骰子丢进碗后(新增笔记)(取得碗)

取得碗后回到大礼堂

69、魏仲廷(使用刀片和碗)

注：之后要在1F被咬到一次无法回避

3F教室

70、对桌子使用血碗，对桌子使用笔记(取得笔记)

回到1F最右边的楼梯，破解机关

从右边的楼梯到达3F

71、右边封死的门

72、左边封死的门

73、教室的窗户

74、教室左边的课表

3F右边的教室

75、神桌(纪录点)

铁栏杆旁边的门进去

76、辅导室的门牌

77、辅导室的门

调查门之后会出现BOSS，一路往左边跑后开门

78、最右边的墙壁

79、中间的墙壁

80、桌上的纸条(取得笔记)

房间

81、窗户

82、床

83、桌子

84、镜子

85、衣柜

86、垃圾桶(新增笔记)

87、门

调查门之后再调查床，第一章结束

三、第二章

地图最大的一章，主要分为红楼跟木造二栋校舍

建议可以在不同的地方尝试被抓到，阿婆的对话会不一样

操场

1、司令台

2、走到最左边

3、升旗座

4、校舍

1F(红楼)

5、桌上的纸条(新增笔记)

6、神桌(纪录点)

7、黑白无常的门

8、被封死的门

9、手推车

10、推车上的纸条(新增笔记)

11、往中庭的门

木偶戏社团教室

12、装戏偶的玻璃瓶

13、吊在天花板上的木偶戏偶

14、金炉(在金炉烧纸钱后，取得羽扇)

地下室

15、最左边的人像(门打开后取得木牌)

16、左边墙上的刑具

17、中间的人像

18、天公炉

19、空的牢房

20、右边墙上的刑具

21、最右边的人像

22、最右边的门(锁住)

23、最右边的板凳上拿纸钱(取得纸钱)

2F(红楼)

24、往顶楼的楼梯(锁住)

25、左边被树根挡住的门

26、右边被树根挡住的门

27、放映室的门牌

28、视听教室的门牌

视听教室

29、右边的标语

30、左边的标语

31、墓碑(取得三炷香)

32、(取得香之后)黑板

放映室

33、左边的架子

34、播放器

从黑白无常的门出去

35、左边红楼校舍

36、伟人铜像

37、右边木造校舍

木造校舍1F(右)

38、铁门(藏在左边出口附近的铁栏杆后面)

39、(BOSS出现后)门的地方会出现戏偶(取得戏偶)

办公室

40、窗户

41、电话(拨打110或119解成就)

42、右边的书架

43、右边的铁柜

木造校舍1F(左)

44、音乐教室门牌

45、电灯开关(在走廊中间)

46、广播室门牌

广播室

47、广播设备

48、录音机

49、切换曲目的按钮(未放入卡带)

注:放入卡带后切换到第四首，然后再去音乐教室弹钢琴

50、左边的树

音乐教室

51、座位

52、讲台中间的鸟笼(拿出戏偶后再调查一次)

53、钢琴(使用卡带前，就算弹出答案也没用)

中庭

54、解开往红楼校舍的门锁

顶楼

55、取得胶卷

注:在播放室使用胶卷后，到视听教室观看密码，之后到木造教室的办公室电话播打该组密码

中庭出去的道路

56、戏台(放上戏偶后，取得钥匙)

注:打开机关后记得再调查过

57、榕树下(取得卡带)

到红楼校舍地下室打开最右边的门

58、桌上的纸条(取得书单)

从右边的门出去，看剧情，第二章结束

四、第三章

第三章要在相同的场景重复进出，随着游戏进展，场景也会跟着改变

这一章看不到阿婆

最初的房间

1、神桌(纪录点)

2、门(锁住)

3、收音机(无亮灯)把收音机转到有红灯的地方，会切换房间

FM88.2 望春风

4、房间的扑满

5、客厅的母亲

6、客厅的父亲

7、客厅的桌子

8、客厅的窗户

放肖像的房间

9、中间的肖像(关灯前)开灯时跟关灯时的调查结果会不同

10、椅子上的玻璃杯(关灯后点击肖像，可取得玻璃杯)

11、电灯开关

12、门(锁住)

FM93.2 四季红

13、碎掉的扑满

14、地上的水

15、第一道门

16、第二道门

17、第三道门

18、第四道门

19、第五道门

20、最右边电灯开关

注:对地上的水使用玻璃杯后，关灯就可看到提示

通过五道门后(中间走错门只会回到第一道门的地方)

21、地上的纸条(新增笔记)

22、父母的床

23、时钟房间的时钟(转动左右两边时钟的指针)

注:通过时钟机关后，父母的床会更新

24、教师办公室的桌子

肖像房间左边的门

(开启时钟机关后解锁)

25、桌上的纸飞机(取得纸飞机)

26、客厅桌上的纸(新增笔记)

FM103.0 月夜愁

新增笔记后才会出现

注:6面镜子对应6个开关，照出方芮欣的镜子为”ON”

27、第1个开关”OFF”

28、第2个开关”ON”

29、第3个开关”OFF”

30、第4个开关”OFF”

31、第5个开关”ON”

32、第6个开关”OFF”

33、最右边的门(解开机关后即可打开)

父亲书房

34、桌子

35、垃圾桶上的涂鸦

厨房

36、衣服(取得铜板)

37、戏院售票口(未拿到票)

38、戏院的门(锁住)

到FM88.2，对扑满使用铜板，到FM93.2取得电影票

39、看完电影后，取得白鹿项链

被破坏的书房

40、地上的纸条(新增笔记)

41、房间地上取得作业簿

到FM93.2的教师办公室使用作业簿

42、桌上(取得信物)

43、回房间后，收音机的红灯会全部消失

44、对桌前的方芮欣使用”纸飞机”

45、对窗前的方芮欣使用”白鹿”

46、对床上的方芮欣使用”辅导单”

看完剧情后，第三章结束

五、第四章

本章重点在于和影子的对话，全部选对进入true end ，只要选错一个就进入bad end

选对时，影子会回答”你，就是我”

对话顺序：失去自我→逃避躲藏→事在人为→抢夺挽回

基本上都是单行道，没有卡关的问题

1、仓库的神桌(纪录点)

2、仓库的黑影(失去自我)

3、仓库的抽风扇

4、二楼厕所(锁住)

5、二楼中廊会看到男子，进去桌上的纸条(新增笔记)

6、二楼教室的白影对话后，从右边的门出去

7、教室右边的门(锁住)

8、右边教室的门(锁住)

9、从右边的楼梯下楼，往一楼左边的楼梯上去，回到教室和黑影对话(逃避躲藏)

10、出门去看完剧情，左边土地公拿纸条(新增笔记)

11、离开后会看到男子往右边走，进去厕所，打开中间的门

12、音乐教室椅子上的纸条(新增笔记)

13、从音乐教室出来后，回去的门会锁住

14、有神桌的门重复进出会出现在不同地方，但回到之前的场景对剧情毫无影响(纪录点)

15、歌仔戏教室，打开门右边的开关，走过去跟黑影对话

16、切换到黑影后，右边的门会锁住

17、再往左走打开开关后，回头跟白影对话

18、关掉门右边的开关，走到最左边跟黑影对话(事在人为)

19、最左边的楼梯(锁住)

20、走出去后，最右边的门锁住了

21、和黑影对话(抢夺挽回)

22、跟着男子到顶楼，调查男子

TRUE END

23、离开顶楼后拿到纸飞机

24、切换到男子后，记得观看笔记内容(新增笔记)

25、最左边的桥

26、大广告牌

27、铁皮屋

28、往前看阿婆的独白

29、就只有一条路线，看结局吧

BAD END

30、离开顶楼后，在楼梯间和黑影对话

31、在伟人铜像前跟黑影对话

32、就只有一条路线，看结局吧