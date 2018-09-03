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《绿色地狱》食物效果有什么？《绿色地狱》哪些食物可以补充营养

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 17:14:39| 编辑：墨染西行

《绿色地狱》作为一款高自由生存游戏，有着复杂的生存营养系统，《绿色地狱》食物效果有什么？《绿色地狱》哪些食物可以补充营养？91小编给大家介绍一下。

作为一款丛林生存类的游戏，玩家吃的大都是一些树果、虫子以及动物的肉，而对于这些食物在吃了之后有哪些效果有的玩家还不太清楚，小编在这里要告诉大家的是不同的加工方法所能够带来的效果也是不同的，具体还有哪些内容?一起来了解一下吧。

游戏中部分食物效果介绍：

一、香蕉

食用功效：25碳水化合物

烹煮功效：不可烹煮

二、黄蘑菇

食用功效：5碳水化合物，2能量

烹煮功效：2碳水化合物(煮了效果不好)

三、白蘑菇

食用功效：15碳水化合物，食物中毒3层

烹煮功效：15碳水化合物(煮了吃更好哦)

四、水豚肉：

生：86蛋白质，25脂肪，-5san值，寄生虫1层

烤：68蛋白质，20脂肪，15能量，5san值

煮：72蛋白质，22脂肪，15能量

五、野猪肉：

生：75蛋白质，20脂肪，-5san值，寄生虫1层

烤：60蛋白质，16脂肪，15能量，5san值

煮：65蛋白质，15脂肪，15能量

六、美洲豹肉：

生：45蛋白质，-5san值，寄生虫1层

烤：36蛋白质，15能量，5san值

煮：40蛋白质，5脂肪，12能量

七、白色的鱼：

生：30蛋白质，-5san值，寄生虫3层

烤：27蛋白质，5san值

煮：28蛋白质，12能量

八、小蛆：

生：8蛋白质，-5san值

烤：5蛋白质，-3san值

煮：8蛋白质，5能量

九、大蛆：

生：8蛋白质，-5san值

烤：5蛋白质，-2san值

煮：8蛋白质，5能量

十、蜘蛛(地上吱吱响的黄色的那个)

生：12蛋白质，-10san值，食物中毒3层

烤：12蛋白质，-5san值

煮：无法烹煮

十一、金刚鹦鹉(就是那个异常吵的鸟，分解尸体可的6羽毛)

生：15蛋白质，-3san值，寄生虫1层

烤：12蛋白质，10能量，1san值

煮：13蛋白质，12能量

十二、蛇肉：

生：16蛋白质，-3san值，寄生虫1层

烤：12蛋白质，5能量

煮：15蛋白质，5能量

十三、木炭(没错可以吃)：

食用：-1食物中毒，-5san值

看完这篇文章有何感受？

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