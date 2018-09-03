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游泳先生赵燕扮演者 游泳先生赵燕是谁演的

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 17:14:16| 编辑：林克醒来

电视剧《游泳先生》大家都看了吗？很多观众都在问游泳先生赵燕是谁演的？小编为大家带来了游泳先生赵燕扮演者介绍，一起来看看吧。

游泳先生赵燕扮演者是谁

《游泳先生》中，赵燕扮演者是黄馨瑶。

黄馨瑶，演员，4月17日出生，毕业于北京电影学院表演本科。2016年，黄馨瑶主演导演南棋雄执导网剧《整容液》，剧中担任女二号饰演李萍。2017年，周德华导演电视剧《海之谣》饰演女二阿菊。 同年，主演网剧《想看你微笑》饰演女二杜念。

游泳先生赵燕扮演者是谁 游泳先生赵燕是谁演的

2016年，在黄建业执导的网剧《一路向西再向西》中出演女一号，饰演一个神经大条的女汉子再向西。同年，主演导演九语执导的校园魔幻电影《愤怒的同桌》，饰演女一号方瑶;2015年，主演导演张超执导的电影《天真的浪漫》，饰演张馨;同年，主演导演李昌磊执导的电影《路过的情话》，饰演李诗画;同年，主演导演小石执导的电影《爱慕》，饰演周梓穆。

2017年，主演导演孟卫国执导的青春励志偶像剧《游泳先生》，饰演女二号赵燕。11月在周德华导演电视剧《海之谣》饰演女二阿菊。 同年，主演网剧《想看你微笑》饰演女二杜念。

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游泳先生黄馨瑶开启蓝色大海之旅

由北京世纪东耀文化传媒有限公司出品，导演孟卫国执导，演员黄馨瑶、Mike、鞠婧祎联袂主演的蓝色青春励志偶像剧《游泳先生》在海南三亚开机。该剧以游泳竞技为创作背景，囊括了青春、励志、竞技精神、爱情、友情等众多元素

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青年演员黄馨瑶此次在《游泳先生》中饰演女二号赵燕，据黄馨瑶本人透露，在该剧中她多以一个活泼可爱的傻白甜形象出现，装扮上也以背带裤、小短裙这样的少女系为主，与她本人平时的风格贴合。在剧中，赵燕这个角色经济拮据却喜欢打扮，拜金且一心想嫁入豪门，一副世故的模样。随着剧情的逐渐发展，后期与女一号宋茶茶成为好友，在宋茶茶坚强乐观的性格影响下慢慢敞开心扉，原来“世故”不过只是她在复杂的生活中的保护色。

据悉，《游泳先生》已定档与2017年暑期档在一线卫视上星播出，游泳竞技和爱情，一个热血刺激，一个甜蜜激情，当这两种令人心跳加速的魅力元素碰撞，火花十足。

看完这篇文章有何感受？

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