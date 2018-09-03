《绿色地狱》是自由度很高的生存游戏，玩家在游戏内只能自己对照特殊标志来辨认地图，《绿色地狱》地图是什么样？《绿色地狱》特殊地点有什么资源？91小编给大家介绍一下。

《绿色地狱》是一个比较自由的沙盒生存类的游戏，游戏当中有很多地方可以探索，不过游戏之中没有小地图，玩家只能依靠自己的记忆或者地图当中标志性的东西来判断方向，那么游戏之中又有哪些可探索的地方呢?

各地点地图位置一览

先放一张简易地图，注意地图当中的方向，向下为北。

1、瀑布潭

介绍:就是加载封面上的的那个地方，基本上不愁鱼吃了，还有几颗芭蕉树时不时结果子，就在旁边就有个山洞，不用建棚子遮火堆

优点:与外界只有一根独木相连，食物充足，济水方便，有洞穴遮雨并刷新黑曜石

缺点:地方窄，药物稀缺，容易被堵家不好跑路

2、制毒厂

生产毒品的废弃窝点，虽然不傍河，但遗留有集水器，雨林雨多，基本不缺水用。

优点:用水方便，超多床位(虽然不能存档)，四通八达，逃命快速，林中干道起始点

缺点:房子里不让建东西(其实那片毒树平了还是好宽的)

可学图纸:烧烤架，石头陷阱，杀手陷阱

可捡物品:锅，勺子，煤炭

3、破败村落

野人的遗迹?

傍河，有床，地盘宽，好逃跑

优点:济水方便，不用建床，香蕉多

缺点:没有隐蔽，美洲豹活动区，食物不好找

可学图纸:石环，部落生火器

可捡物品:部落生火器，煤炭

4、傍瀑山洞

在一个小瀑布的旁边，特别隐蔽还有大石头挡着。有鱼有猪不缺肉吃。

优点:食物充足，济水方便，隐蔽，菇类药材常见

缺点:不好跑路，目前有bug，进去待一会儿狂涨内存，而且再次载入游戏声音变成回声

可学图纸:无

可捡物品:黑曜石

5、湖心石空地

就是块林中普通空地，比较宽，容易建家，没啥特别的，只是感觉风景还可以，就不多说了

6、野人洞

野人洞分前后两口，穿山而过。

两洞口都有人脊骨标志。

洞内地势高低两层，易守难攻。

优点:很不错的洞，相当于跃层别墅?主要两边都有口，还在山的两边，逃命轻而易举，轻松甩开追兵。

缺点:食物少，济水麻烦，没有大块空地

可学图纸:无

可捡物品:黑曜石

7、渡口

傍河，优点多缺点也多的地方

优点:自带床位，油布棚那边可建篝火避雨，自带捕鱼，自带净水，济水方便，食物充足

缺点:不隐蔽，虫子多，药材菇类较少

可学图纸:净水器，捕鱼器，四尖矛

可捡物品:四尖矛(蓄满力插啥都一击死)

8、中型竹屋

传说中的竹里馆?

优点:自带熏肉架，自带竹屋，存档功能，济水方便

缺点:不隐蔽，竹子竟然不能挡箭，食物少

可学图纸:中型竹屋，熏肉架，弓

可捡物品:弓

9、复杂山洞

最复杂的山洞，容易在里面绕圈子，很宽，虫子也多

优点:宽敞，复杂，基本上不会进来敌人

缺点:定时刷新蝎子，离河水远，不好跑路

可学图纸:无

可捡物品:黑曜石

10、天井山洞

很深的一个洞子，里面还有一口天井，不用出门就可以接到雨水，门口还有小水潭，椰子多到吃不过来

优点:隐蔽，宽敞，济水方便，食物充足，还不刷虫子

缺点:躲在洞里野人还是看得见，还会不停射箭，会被透视?药物较少，砍树较远。

可学图纸:无

可捡物品:黑曜石

11、含泉洞

最惬意的山洞没有之一

入口经过一段曲折回廊豁然开朗，一方大天井中间一汪泉水，水中开着睡莲，水畔一棵老树。

泉水旁边是洞中洞，足够宽敞且平坦。

排除药材食物等因素，简直是世外桃源好吧

优点:环境美，天井没法掉人下来，隐蔽，不管洞内还是天井都宽敞，济水方便

缺点:洞外竹林里食物不好找，不好跑路

可学图纸:无

可捡物品:睡莲，黑曜石

12、毁坏电梯

应该是用来下最北边那片低谷的(试过了没法绕下去，可能需要造出木筏从江上漂过去)

优点:药多，一面峭壁，一面山洞，不宽也不算窄，风景大好

缺点:济水困难，不好跑路(死地而后生?)

可学图纸:捕获陷阱

可捡物品:无