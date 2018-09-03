游泳先生白泳泽扮演者 游泳先生白泳泽是谁演的

电视剧《游泳先生》大家都看了吗？很多观众都在问游泳先生白泳泽是谁演的？小编为大家带来了游泳先生白泳泽扮演者介绍，一起来看看吧。

游泳先生白泳泽扮演者是谁



《游泳先生》中，白泳泽扮演者是Mike。

披拉·尼迪裴善官(Mike)，1989年12月19日出生于泰国，泰国男歌手、演员，毕业于朱拉隆功大学。

11岁进入娱乐圈，2005年以组合Golf&Mike正式出道，后与山下智久组成限定组合GYM 。2008年6月，出演泰剧《爱超越国界》。2009年2月，出演泰剧《爱超越国界2》。2010年，客串泰国电影《永恒》。2011年，组合Golf&Mike解散，单飞后主攻电影和电视剧。2012年，主演泰剧《命定天堂》，凭借该剧获得 Mekkala Awards 2012年度最佳男主角奖;同年12月，主演泰剧《善德之源》，凭借该剧获得Dara Daily Great Awards 2012年最具潜质男星奖。2013年，出演泰国恐怖电影《端岛计划》，同年11月，主演泰剧《迷幻天使》和《善德之源2》。2014年，主演泰剧《浪漫满屋》饰演Mike;同年主演泰剧《大地之心》;10月，出演四川卫视真人秀节目《明星家族的2天1夜》;12月，出演电视剧《无心法师》 。2015年3月，主演泰剧《Kiss Me》(泰版《一吻定情》)饰演TenTen;6月，出演电影《万万没想到：西游篇》;2016年，主演网络自制剧《亲爱的，公主病》和都市情感剧《美味奇缘》。2017年，主演电视剧《游泳先生》和《我的奇妙男友2》。

游泳先生白泳泽是谁演的

中文名：披拉·尼迪裴善官

别 名：Mike、Mike D.Angelo、Mike Angelo

国 籍：泰国

星 座：射手座

血 型：B型

身 高：180cm

体 重：68kg

出生日期：1989年12月19日

职 业：歌手、演员

毕业院校：朱拉隆功大学

代表作品：爱超越国界、善德之源、命定天堂、浪漫满屋、Kiss Me、美味奇缘

2001年11岁的Mike和14岁的哥哥Golf参加泰国最大娱乐公司GMM的选拔，顺利进入公司培训，成为G-junior的成员之一，学习唱歌跳舞。

2004年Golf&Mike作为表演嘉宾参与Bird Thongchai McIntyre's For Fan Fun Fair Concert开幕表演，年底受邀参加日本组合News在东京国际论坛的演唱会。

2005年以组合Golf&Mike正式出道，后与山下智久组成限定组合GYM，期间获得不少奖项并开过多场演唱会，2011年组合Golf&Mike解散，单飞后主攻电影和电视剧。