游泳先生蓝芯扮演者 游泳先生蓝芯是谁演的

电视剧《游泳先生》大家都看了吗》很多观众都在问游泳先生蓝芯是谁演的？小编为大家带来了游泳先生蓝芯扮演者介绍，一起来看看吧。

游泳先生蓝芯扮演者是谁



《游泳先生》中，蓝芯扮演者是张沙沙。

张沙沙，出生于黑龙江省齐齐哈尔，毕业于中北英皇演艺学校，中国内地女演员。

2012年，出演个人首部电影《那一天》，从而正式进入演艺圈。2013年，出演年代抗战剧《烽火双雄》。2015年，出演都市励志爱情剧《最好的我们》。2016年，主演青春爱情片《床上关系3》;5月，在军旅题材电视剧《特勤精英》中饰演李小倩;9月，出演校园爱情喜剧《神精学妹》。2017年，参加爱奇艺少女成长音乐真人秀节目《天生是优5》的录制;同年，主演蓝色青春励志偶像剧《游泳先生》。

中文名：张沙沙

外文名：sophia

国 籍：中国

身 高：165cm

体 重：45kg

出生地：黑龙江省齐齐哈尔

出生日期：6月26日

职 业：演员

毕业院校：中北英皇演艺学校

代表作品：幸福的面条、烽火双雄、加油爱人、特勤精英

张沙沙演过哪些电视剧

张沙沙4岁时就喜欢上了表演，有一次她在父母单位的活动上当起了表演嘉宾。小学一年级时开始学习电子琴，之后就读中北英皇演艺学校学习钢琴，2004年经学校推荐远赴韩国学习舞蹈，并且李孝利还亲自教过她舞蹈。2009年，参加江苏卫视歌唱选秀节目《绝对唱响》南京赛区，进入7强;2月，参加CCTV-3平民选秀栏目《非常6+1》的录制。

2014年，客串陈晓东、唐艺昕主演的都市爱情剧《加油爱人》。2015年，与黄宗泽、张檬合作出演都市励志爱情剧《最好的我们》。

2016年，搭档包贝尔主演青春爱情片《床上关系3》，饰演努力打拼的Amy;3月，在青春喜剧片《全面失控》中，饰演阿超的女友缤儿;5月，与张丹峰、苏青合作出演军旅题材电视剧《特勤精英》，饰演军旅中单纯可爱的邻家小妹李小倩;9月，与张靖宜、曾乙同合作出演校园爱情喜剧《神精学妹》。

2017年，参加爱奇艺少女成长音乐真人秀节目《天生是优5》的录制;同年，与Mike、鞠婧祎、胡兵共同主演蓝色青春励志偶像剧《游泳先生》，在剧中饰演蓝芯。