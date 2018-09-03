绿色地狱中的食物系统十分复杂，进食回血也不是简单的多少数值，绿色地狱怎么回血？绿色地狱食物有多少营养？91小编给大家介绍一下。

在绿色地狱中回血的方式和其他游戏有着很大的区别，血量的多少与很多因素有关，所以血量的恢复需要对这些因素都进行补充，具体是哪些呢?跟小编一起来了解一下吧。

一、血量的组成因素介绍

游戏内的血跟你的食物营养有关，按F 查看你的饮食平衡，红色的是蛋白质，黄色的是碳水化合物(糖)绿色的是脂肪，蓝色的是水，把这些条都补满，你的血量就上来了

二、部分生食营养价值介绍

1、蜂巢，理智+10，碳水化合物+

2、白色香菇:碳水化合物+15，催吐效果(应该能够缓解食物中毒)

3、黄色香菇:碳水化合物+5

4、蓝瘦香菇:秒回体力和最大体力值

5、黄色果子:水分+8，碳水化合物+6

6、烟草:碳水化合物+，食物中毒

7、紫花元叶草(未知草药):碳水化合物+

8、一堆叶子:碳水化合物+，食物中毒

9、煤炭:减轻食物中毒

10、白色大果子:碳水化合物，食物中毒

11、松果(未知坚果):脂肪+

12、一刀椰子:水分+

二刀椰子:碳水化合物+

13、蛆:蛋白质+

14、蠕虫:蛋白质+

15、生肉类:蛋白质+，食物中毒，寄生虫