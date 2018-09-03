香蜜沉沉烬如霜旭凤和穗和滚床单了吗 旭凤为什么娶穗禾

电视剧《香蜜沉沉烬如霜》大家都玩了吗？很多玩家都在问旭凤和穗和滚床单了吗？旭凤为什么娶穗禾 ？一起来看看吧。

香蜜沉沉烬如霜旭凤为什么娶穗禾



旭凤娶穗禾是为了提醒自己不要忘记仇恨，也是为了报复锦觅。

《香蜜沉沉烬如霜》剧中，活过来的旭凤迅速掌管了魔界，成为了魔界赫赫有名的魔尊。在锦觅终于知道自己不是中了降头术而是爱上旭凤的时候，她已经不能自拔了，总是趁着润玉不在的时候偷偷溜到魔界去找旭凤。

其实旭凤一直知道锦觅的存在，只是他放任自己，也恨自己不能忘记她，所以旭凤利用穗禾来提醒自己也是报复锦觅，已经成为魔尊的旭凤和穗禾成亲了。

其实在小说中是没有两人成亲这段戏的，本来原著小说就已经够虐了，剧中竟然比原著还要虐上几分。为了寻回所爱，锦觅必须化解与旭凤的误会，解救已经因爱生恨，堕入魔道的魔尊旭凤。锦觅在天魔两界大战之中，以身挡在旭凤和润玉中间，最终魂飞而幻化成了旭凤眼中的一滴泪。

几千年的时间里，旭凤一直在追寻锦觅的踪迹，但是却一无所获，当有一天润玉将锦觅在天宫中画的字画带给旭凤是，旭凤看到宣纸上各种各样的自己落下了一滴泪。而锦觅就随着这滴泪水滑落，重新转世了。在她大婚的当日，天降凤凰前来抢亲，锦觅和旭凤终于重逢。

电视剧中估计要将旭凤成为魔尊后在魔界和穗禾的婚礼拍出来了。小说中没有写旭凤和穗禾有没有成亲，但是电视剧的片头曲中有两人成亲的画面。这里旭凤和穗禾都穿着礼服，两个人是在拜天地，看来两人的确准备成亲啊。

香蜜沉沉烬如霜旭凤娶穗禾了吗

穗禾杀害水神风神，转身嫁祸给锦觅，使得最后锦觅误杀旭凤，当初杀害水神的是琉璃净火，这火只有天后和旭凤能够使用。天后被囚禁所以锦觅就以为只有旭凤能杀害自己的父亲。后来自己的梦境被人使用天界禁术篡改梦境。使得最后锦觅误杀旭凤，这一幕真的是让人心酸，看得人真的是很难受。

后来锦觅陨丹出体，明白自己的感情，最后又去蛇山，历尽千辛万苦得到玄穹之光，使得太上老君练就九转金丹。最终找到旭凤的一魄，复活旭凤。凤凰涅槃，因爱生恨，坠入魔道，穗禾欺骗旭凤是自己救活了旭凤，所以旭凤感激穗禾，就准备结婚。

锦觅想念旭凤，曾几次三番的到魔界看望，旭凤知道锦觅在看着自己，就故意做些事情伤锦觅的心，最后还是要和穗禾成亲，锦觅知道之后就立马从天界赶回魔界，锦觅恳求旭凤，最终得到一句”从头开始“。

其实在小说中，当旭凤和穗禾成亲的时候，鎏英就把新娘调包了，所以最后旭凤拜堂之后，揭开新娘的盖头之后，真的是傻眼了，本以为是穗禾，最后新娘却成了锦觅。

鎏英真的是神助攻呀。旭凤和锦觅最后能够取得美满结果还是要多谢鎏英的，但是鎏英公主的结局就是不太好了，暮辞十年寿命到头身死，最后两人虽然大婚了，但是仍然躲不过分离。最终还是孤单一人。