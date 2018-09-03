《亿万僵尸》是一款硬核的生存经营游戏，玩家在游戏中确确实实要面对数不尽的僵尸进攻，《亿万僵尸》地图有什么区别？《亿万僵尸》什么资源比较重要？91小编给大家介绍一下。

在《亿万僵尸》这款游戏中，玩家能够体验到截然不同的四块地图，每种地图都有着各自的特点，有着各自的属性。在游戏中对于地图机制有个明确的认识是相当重要的，随小编一起来看看亿万僵尸地图属性与潜规则详解吧。

地图一：丘陵

各资源比例矿产3、绿地1.5、树1.5、空地4，整体地形山多地势复杂，小口多，易守难攻，难放住房区。前期口比较少，稳健推出去，后期找小口设防，由于前期基本受地形所限，推出去以后建立第二住房区。

地图二：平原(也叫老王之家)

各资源比例矿2、树2、绿地5.5、空地0.5，整体地势开阔平坦，易攻难守，发展不受制约(前提你能把老王搞定)在你们所选的游戏总天数一半之前还没有推出去基本悬了，前期疯狂爆经济、爆兵，这个地图你家附近最少都会有一个老王，推进的时候谨慎一点，很容易惹到老王被开饭，由于地图开阔住房区很好放，一个完美的住房区就足够了。

地图三：雪地

各资源绿地2、树1、矿5空地2，雪地也是比较有特点的地图，首先所有姜丝减速最少30%，(没有实测不敢断定，30%应该是有的)电能消耗增加50%(这个也没有实测，口口相传的，人云亦云吧，有大神给个数据图不)整体地形复杂多变，多山多神图多天胡图，一般没有开场太好的地形都是放第二住房区的。这个地图由于缺电，你也是需要快速推出去的，(由于雪地减速，前期只要没有老王随便推)不然你会导致供电不足经济停滞，早点出二本科技里面的火电，整体难度没有平原难度高，就是缺电比较烦。

地图四：沙漠

各资源比例绿地1、树1、(仙人掌