电视剧斗破苍穹什么时候播出 斗破苍穹在哪里可以看

《斗破苍穹》电视剧版在最近一直备受争议，近日也即将播出了，很多网友好奇电视剧斗破苍穹什么时候播出？斗破苍穹在哪里可以看？喜爱main就一起来看看！

最近的电视剧也是越来越多了，很多人都看不过来。观众的选择也是越来越多了，最近几年流行IP改编。而一部很受期待的《斗破苍穹》也即将播出。

斗破苍穹什么时候播出湖南卫视 周一至周三每晚22:00。该剧于2018年9月3日在湖南卫视青春进行时剧场播出。天蚕土豆的小说很多人都看过也比较的火爆，但是最近小说改编的电视剧也将在今晚播出，还是很值得期待的。

《斗破苍穹》是万达影视传媒、新丽传媒联合出品的古装武侠剧，由于荣光执导，张挺编剧，吴磊、林允领衔主演。

电视剧《斗破苍穹》第一季改编自天蚕土豆同名小说，要将原著的“打怪升级”进行影视化呈现，主创团队选择了在遵循艺术创作和戏剧创作规律的基础上，从人物命运、矛盾冲突的方向来思考和创作。 《斗破苍穹》第一季宣布定档，于9月3日起登陆湖南卫视青春进行时剧场。该剧由于荣光执导、张挺编剧，吴磊、林允等主演。

“试炼闯关”版预告片中，天才萧炎变废柴，身处逆境7年却凭着不言弃的少年志气直面重重试炼，随着药尘的教导、萧薰儿及小伙伴们的助力，一路逆袭过关。其中，主人公萧炎由吴磊饰演，林允饰演的少女萧薰儿痴情可爱、李沁饰演的小医仙古灵精怪。作为童星出道的吴磊演技自然是不用多说，小编也可以算是看着吴磊的剧长大的。小小年纪的他已参演过数十部电影和电视剧，说是“老戏骨”都不为过，而就在今年的北京电影学院艺考中，吴磊更以92.85分的高分取得表演专业全国第一名!

斗破苍穹在哪里看湖南卫视可以看，网络腾讯视频也是可以看的。

该剧改编自天蚕土豆的同名小说，讲述了少年萧炎在创造了家族修炼纪录后却接受了种种打击，在经过药老的悉心教导后，联手萧薰儿共同战胜强敌的故事。

被视为天赋异禀的少年武者萧炎(吴磊饰)，九岁时母亲古文心(李若彤饰)被族人强行带回家族囚禁，父亲萧战(于荣光饰)讳莫如深。萧炎在练功时捡到一枚戒指，但是却令萧炎的功力减弱无法修炼，早已订好婚约的家族也来退婚，令萧家蒙受奇耻大辱。萧炎无意中唤醒了戒指的主人药尘(陈楚河饰)老人，在药尘老人的帮助下，萧炎的武功进步惊人，并且得知了母亲的下落。萧炎进入迦南学院学习艺技，在这里结交了一群良师益友，再次引起了敌人的注意。一次特殊修炼中，萧炎遭到陷害，死里逃生后，发现他的家族也遭到了灭顶之灾。为了世间和平，萧炎毅然选择了只身一人向邪恶的势力发起挑战。最后联手女侠萧薰儿(林允饰)，共同战胜了强敌。

对于这部热ip小说，翻拍成电视剧，多少让人既是期待又怕失望，这部剧是武侠斗气剧，没有绚丽的魔法，也没有玄幻修仙，有的只有斗气，讲述了主人公萧炎的先是少年天才，后来失去修炼能力，然后再次逆袭，俗话说：莫欺少年穷。而吴磊作为童星出道，在《沙海》中的演技也是可圈可点，希望饰演萧炎不会让大家失望。