心动的信号奥斯卡是做什么的 心动的信号奥斯卡背景资料介绍

综艺节目《心动的信号》近日正式开播，节目中奥斯卡是比较吸引目光的嘉宾，那么心动的信号奥斯卡是什么职业的？心动的信号奥斯卡背景怎么样？一起来看看！

全新综艺节目《心动的信号》播出之后因为了很多网友的关注，除了节目中的几位明星嘉宾一位，素人嘉宾更是引起了观众的好奇心，下面就和小编一起来看看其中人气最高的奥斯卡。

心动的信号奥斯卡是什么身份据悉，在综艺节目《心动的信号》中备受观众欢迎的素人嘉宾奥斯卡的身份是一位模特，因为长得清秀干净，个子也很高所以受到很多观众的喜爱。

奥斯卡，现在是女生当中人气最高的，长得清秀干净，个子也很高，女一说以为是韩国人，确实有一点泡菜的感觉!天蝎座，英国华裔，是一名模特，应该是esee旗下的模特，中国模特公司里面很大的一个公司。奥斯卡中文名江铭亮，白衬衫，大长腿，笑起来有酒窝，一看就是韩剧男主的标配，但是据说家庭背景一般，微博是@oscar江铭亮，据说有想进娱乐圈的意向。

《心动的信号》以“信号小屋”中8位素人单身男女日常相处的生活细节和情感走向为主体，通过心动侦探的观察，进行推理分析与心动连线，以期通过特定环境中4对都市白领男女的真实情感发生和交往状态，给予当代青年更多恋爱和社交启示。

心动的信号奥斯卡个人资料介绍姓名：奥斯卡(Oscar)

中文名：江铭亮

微博昵称：oscar江铭亮

星座：天蝎座

所在地：上海

性别：男

博客：http://www.instagram.com/oscar

简介：你好，我来自英国www.instagram.com/oscar

奥斯卡作为第三位来到心动小屋的嘉宾，一身白衬衣加上高高的个子，微笑的面容一下子就吸引了向天歌的眼光，从微微颤动的双眸中看出来向天歌对奥斯卡有些兴趣!后来两个人在厨房忙碌时，虽然很安静，但看出来向天歌和奥斯卡小心翼翼，很看重彼此的印象!但有一个小细节，吃饭的时候大家讨论起来了奥斯卡的中文名字，只有向天歌完整的说出了江铭亮，这一行为明显让奥斯卡对向天歌更加的有好感;毕竟在陌生人群中你记住了别人的姓名，给人的第一印象就是很尊重，所以奥斯卡向天歌彼此喜欢的心动已经传递完毕。

奥斯卡是一位海归，才从英国回到上海发展，虽然没有说奥斯卡的职业，但看到他的装扮还有一口粤语很是熟练，因此有人猜测是不是英模旗下艺人，因为他的颜值还有一些硬照都很过关!首期节目结尾，我们可以确定向天歌和奥斯卡是双向暗恋，周游和胡金铭也是双向暗恋，李君婕单箭头奥斯卡，刘泽煊单箭头胡金铭，李君婕和刘泽煊目前境况比较尴尬，无人关注。