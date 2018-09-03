蒋娉婷并非刘强东性侵事件当事人？女主竟另有其人？

近日刘强东在美涉嫌涉性侵女大学生被捕，京东2日发布声明称为“失实指控”，当地警署向媒体证实，刘强东在当地时间周五被拘捕后，于周六下午被保释。随后有网友爆料此事件女主角为重庆籍女子蒋娉婷。经核实，有知情人向网易娱乐独家透露：蒋娉婷非刘强东事件当事女主，当事女主另有其人。因美国法律保护个人隐私，当事女主真实身份目前处于保密状态。

有网友扒出蒋娉婷的个人资料，蒋娉婷出生于重庆，在新加坡留学，经常在个人微博中晒自己练习瑜伽的视频。2012年参加选美比赛获“最佳才艺奖”。

然而有很多网友提出质疑，首先刘强东涉嫌性侵对象为女大学生，即将30的蒋娉婷12年在新加坡留学，现在应该早已毕业。

蒋娉婷在微博经常秀自己的身材，晒瑜伽练习视频等内容，是一名“瑜伽达人”在网络上有一定“热度”，主要在重庆及新加坡活动，和明尼苏达大学关系不大。

更值得怀疑的是，事件被曝出后，蒋娉婷删除了最近的几条微博内容，被删除的微博内容定位显示在新加坡，特意删除有炒作嫌疑。

还有网友爆料称，当事人为创业大学生，93年出生。

经核实，有知情人透露：蒋娉婷非刘强东事件当事女主，当事女主另有其人。由于目前此案还未进入上诉阶段，性侵事件暂无定论。