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如懿传凌云彻被阉是怎么回事 如懿传凌云彻被阉是第几集

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 17:03:27| 编辑：林克醒来

电视剧《如懿传》大家都看了吗？凌云彻是一个很悲情的介绍，很多观众都在问凌云彻被阉是怎么回事？凌云彻被阉是第几集？与起来看看吧。

如懿传凌云彻被阉是第几集

《如懿传》中，凌云彻被阉是在第60集左右。

在电视剧《如懿传》中，凌云彻是冷宫侍卫，御前侍卫。与魏嬿婉青梅竹马，倾慕如懿，赐婚娶御前宫女茂倩。相貌英挺，隐忍坚毅。重情义，守信诺，细腻体贴，始终默默守护要守护的人。

如懿传凌云彻被阉是第几集 如懿传凌云彻为什么被阉

凌云彻，流潋紫所著小说《后宫如懿传》里的杜撰人物。据悉，凌云彻是冷宫侍卫，一直喜欢如懿，始终默默守护着她。但是，却被被陷害与如懿有私，惨遭皇帝嫉恨、阉割，受百般折磨。为保如懿平安，忍辱负重，从容赴死。并为海兰留下了最终扳倒嬿婉、为如懿报仇的证据。

如懿传凌云彻被阉是第几集 如懿传凌云彻为什么被阉

如懿传凌云彻为什么被阉

凌云彻之所以被阉是因为被陷害与如懿有私，遭到皇帝嫉恨。

凌云彻是汉军旗下五旗包衣的出身，他一开始喜欢的人并不是如懿，而是魏嬿婉。凌云彻和魏嬿婉原本是青梅竹马，然而魏嬿婉却为了富贵荣宠抛弃了凌云彻，两人渐行渐远。

魏嬿婉喜欢凌云彻，与其相恋，后来为向上爬而放弃爱情，但仍然愿意为凌云彻谋个好前程。为嫔位时曾经想要利用凌云彻使自己怀孕，但并未成功。被进忠威逼利诱，设计欲杀凌云彻灭口，最终良心未泯为凌云彻求情。

如懿传凌云彻被阉是第几集 如懿传凌云彻为什么被阉

凌云彻是在冷宫遇到如懿的，当时他只是为如懿与魏嬿婉的相似而感到惊讶，后来凌云彻才渐渐喜欢上了如懿。凌云彻重情义，守信诺，细腻体贴，始终默默守护要守护的人。被陷害与如懿有私，惨遭皇帝嫉恨、阉割，受百般折磨。为保如懿平安，忍辱负重，从容赴死。

看完这篇文章有何感受？

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