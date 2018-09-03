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101选手王晴与刘强东“涉性侵”有关是怎么回事 具体情况是什么呢

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 17:02:56| 编辑：透透的

相信大家也知道刘强东在美的性侵的事情吧，那么对于这样的事情有消息曝光了101选手王晴曾与刘强东发生关系。具体是什么情况呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

101选手王晴否认与刘强东“涉性侵”有关：素不相识


王晴

近日，一则为“刘强东因在美国性侵大学生被捕”的消息在网络传得沸沸扬扬，21岁的《创造101选手王晴疑似中间人。9月2日，其经纪公司发声明否认与刘强东案有关，称与刘强东素不相识，也不认识所谓的大学生，完全是子虚乌有，将对散布虚假言论者保留法律责任，希望大众不要信谣传谣。

9月2日晚，创造101选手王晴经纪公司“HAOGIRLS_Studio”官方发表严正声明，称创造101选手王晴虽有通过京东管理培训生的考试，但在决定报考北大电影学院硕士研究生后就放弃了进入京东工作的机会，与刘强东素不相识，从未谋面，生活上更是不存在交集，当然也更不认识侵权言论中提到的大学生，系子虚乌有。

101选手王晴否认与刘强东“涉性侵”有关：素不相识

创造101选手王晴方声明

声明中否认传闻，称侵权言论纯属虚假，具有攻击性和恶意，对王晴的名誉造成了严重侵害，对生活和工作造成了极大的困扰。对此，公司将通过一切合法手段追究侵权言论者的法律责任，同时，也请广大网友不要信谣传谣，共同维护言论底线。并感谢大家一直对她的支持和厚爱。此声明曝光后，网友纷纷围观并留言支持力挺。

看完这篇文章有何感受？

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