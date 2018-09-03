25岁章泽天直播不开美颜打脸17岁温婉怎么回事 25岁章泽天直播视频一览

自从有了直播这种软件之后，一夜爆红的人越来越多了，那么25岁章泽天直播不开美颜打脸17岁温婉怎么回事？今天91小编就给大家带来了25岁章泽天直播视频一览，一起来看看吧！

不过，说起网红，最开始“网红”并没有贬义的意思，是指因某方面突出而在网络上被网友所熟知的一群人，像各大学校的校草校花。奶茶妹妹章泽天就是最好的例子，因一张手拿奶茶的照片在网络爆红，成为第一代网红，其清纯的外表更是被说撞脸各大女星，当年网友们对她的颜值真的赞声一片。

章泽天也曾直播过，当时她的深夜直播很少有人知道，看到的只有几百人，不过第二天瞬间成了热点，因为章泽天直播时的不做作不加美颜，加上非常自然清新，又迎来了一群路人粉，也刷新了大家对章泽天以前的看法。

↓↓↓所谓有颜任性，看看奶茶妹妹这角度，换成其他人，这脸得大成什么样!!而且奶茶妹妹非常实诚了，没开美颜就算了，从她的口红来看，连滤镜也没加，但这脸确实太能打了，眼睛也非常的好看。一直都觉得如果章泽天能进娱乐圈，她的演技会很不错，因为她的眼睛很有灵气，比一些小花要有神韵多了。

有弹幕提醒奶茶妹妹，离得太近显得脸大，奶茶妹妹非常可爱的远离了镜头，还捂住了脸，真的是很可爱的人了。不过，看上面那图片，哪里能看出脸大呢?明明是标准的瓜子脸。

后来，应该是怕镜头前的自己状态没那么好，赶紧打开了美颜，可是平心而论，奶茶妹妹还是不开美颜的时候美，现在这样已经失真了。

经过这次直播之后，奶茶妹妹可爱不做作的样子，打脸许多因直播爆红的网红，更圈了不少路人粉，很多人表示，这一下算是看出了顶级网红与普通网红的区别，也明白了同为网红，为什么章泽天命那么好能嫁给刘强东。其实关于奶茶妹妹嫁给刘强东这事，一直有很大的争论，抛却刘强东是巨富这事，他也确实比奶茶大了很多岁，不过现在两人结婚几年过去了，还有了孩子，感情没有出现半点破裂，还经常被拍到很恩爱的照片，也让不少人开始相信，这两位确实是真爱。

↓↓↓和刘强东结婚后，章泽天越来越有气质，从网红一跃成为名副其实的名媛，而刘强东也变得越发精神，两位其实还蛮相配的。

↓↓↓生完孩子后的奶茶妹妹，身材颜值都保持的完美，说她为人生赢家一点也不为过，16岁成网红，18岁上清华，22岁嫁巨富，现在才25岁的章泽天人生已经相当圆满了，她真的是靠运气吃饭的女人。

不过，抛却大家看到的她的运气，她本身也是非常优秀的存在。做为京东老板娘，形象代言人，她会出席各种时尚活动，会跟刘强东一起与世界名企谈生意，而且对自己要求非常严格，坚持健身看书提升气质，看她能和邓文迪打成一片，就知道她并不是一个花瓶。

各位对章泽天什么看法呢?