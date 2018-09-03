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2018开学第一课在哪里可以听？2018开学第一课节目内容介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 12:59:39| 编辑：沐兮

《开学第一课》是教育部与中央电视台合作大型公益节目。这一节目针对中小学生的特点而设计，靠他们喜欢的方式，使他们在潜移默化中受到陶冶，有利于增强教育的针对性;每年都是针对当年最重要的事情选定节目内容，有利于增进教育的实效性。

2018开学第一课歌词

《开学第一课》

词：王平久

曲：常石磊

演唱者：王鹤棣、官鸿、梁靖康、吴希泽

A

王鹤棣

你醒来时候问候你好

升起的阳光哼着歌谣

官鸿

心情像彩虹缤纷舞蹈

你我的脸上写满微笑

梁靖康

相同的呼吸相同?心跳

敞开?心去看幸福环绕

吴希泽

放飞你的梦不怕山高

勇敢做?己就是最好

B

王鹤棣+吴希泽

成长的?上总有一些烦恼

与伙伴一起享受爱的拥抱

校园的花草一同长高

F4

开学第一课用心起跑

相同的阳光相同照耀

与伙伴一起奔跑爱的拥抱

校园的花草一同长高

(间奏)

A

F4

相同的呼吸相同?心跳

敞开?心去看幸福环绕

放飞你的梦?怕山高

勇敢做?己就是最好

B

官鸿+梁靖康

成长的?上总有?些烦恼

与伙伴一起享受爱的拥抱

校园的花草?同长高

C

F4

开学第一课用心起跑

相同的阳光相同照耀

每一次?鼓励温暖的怀抱

相信你会变成我的骄傲

开学第一课爱的筑造

成长的?上总有烦恼

与伙伴一起奔跑爱的拥抱

校园的花草一同长高

2018开学第一课完整歌词介绍哪里能听 2018开学第一课是什么节目

2018开学第一课在哪里能听

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在qq音乐就能听到这首歌哦，这首歌由新流星花园的f4演唱。

开学第一课试听地址：点击进入

自2008年起，教育部就和中央电视台密切合作，于每年新学年开学之际推出《开学第一课》,开播至今已经成功举办了10期。2018年《开学第一课》以“创造未来”为主题，为全国中小学生献上一堂生动而有重大意义的教育课。

看完这篇文章有何感受？

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