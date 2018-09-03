2018开学第一课在哪里可以听？2018开学第一课节目内容介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 12:59:39| 编辑：沐兮
《开学第一课》是教育部与中央电视台合作的大型公益节目。这一节目针对中小学生的特点而设计，靠他们喜欢的方式，使他们在潜移默化中受到陶冶，有利于增强教育的针对性;每年都是针对当年最重要的事情选定节目内容，有利于增进教育的实效性。
2018开学第一课歌词
《开学第一课》
词：王平久
曲：常石磊
演唱者：王鹤棣、官鸿、梁靖康、吴希泽
A
王鹤棣
你醒来时候问候你好
升起的阳光哼着歌谣
官鸿
心情像彩虹缤纷舞蹈
你我的脸上写满微笑
梁靖康
相同的呼吸相同?心跳
敞开?心去看幸福环绕
吴希泽
放飞你的梦不怕山高
勇敢做?己就是最好
B
王鹤棣+吴希泽
成长的?上总有一些烦恼
与伙伴一起享受爱的拥抱
校园的花草一同长高
F4
开学第一课用心起跑
相同的阳光相同照耀
与伙伴一起奔跑爱的拥抱
校园的花草一同长高
(间奏)
A
F4
相同的呼吸相同?心跳
敞开?心去看幸福环绕
放飞你的梦?怕山高
勇敢做?己就是最好
B
官鸿+梁靖康
成长的?上总有?些烦恼
与伙伴一起享受爱的拥抱
校园的花草?同长高
C
F4
开学第一课用心起跑
相同的阳光相同照耀
每一次?鼓励温暖的怀抱
相信你会变成我的骄傲
开学第一课爱的筑造
成长的?上总有烦恼
与伙伴一起奔跑爱的拥抱
校园的花草一同长高
2018开学第一课在哪里能听
在qq音乐就能听到这首歌哦，这首歌由新流星花园的f4演唱。
开学第一课试听地址：点击进入
自2008年起，教育部就和中央电视台密切合作，于每年新学年开学之际推出《开学第一课》,开播至今已经成功举办了10期。2018年《开学第一课》以“创造向未来”为主题，为全国中小学生献上一堂生动而有重大意义的教育课。