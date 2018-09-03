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抖音就怕大众带字母是什么意思 大众带字母怎么了

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 12:59:19| 编辑：﹍ɑ。群℡

最近抖音火了一个梗，很多人说不怕奔驰宝马，因为看见标志会避开，就怕大众带字母。那么大众带字母到底是很么梗，难道带字母的就不是大众了吗?下面就跟快啦小编一起来看看吧~

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大众辉腾介绍

在大众品牌的车型里面，车标下面有字母的只有两款车型，辉腾和辉昂。但这句“不怕奔驰和路虎，就怕大众带字母”的话很明显指的是大众辉腾。

辉腾是大众的旗舰车型，顶级版本搭载一台6.0L的W12缸发动机，最便宜的版本落地价差不多要一百多万，最贵的辉腾落地将近要300万了。辉腾在车尾的大众标志下面有一行字母Phaeton，一般懂车的人见到这款车，下意识的都会躲得远远的，因为万一撞一下，卖车都不够赔的。

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辉腾虽然是一款不折不扣的顶级豪车，但是外观上真的是非常的低调，低调到很多人根本不知道这是一辆豪车，以为这只是一辆帕萨特Plus，导致以前在网上也流传了很多的关于辉腾的笑话，例如下面这个：

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有一个暴发户买了一辆辉腾准备好好装个逼，去停车场停车，收费员指着边上的宝马320说，小心点，把别人宝马刮了你赔不起。等红灯的时候，一辆刹不住车的本田说不敢撞边上的奔驰E级，只能撞大哥这辆便宜的帕萨特了。去加油站加油，加油小妹提着92号油枪就往车里灌，还说是为大哥省钱，好多帕萨特都是加92的油。最后气的这个暴发户直接把辉腾卖了买了辆大奔。

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辉腾的外观确实很低调，但是它最独特之处在于，吹毛求疵的做工以及豪华的配置。辉腾是一款采用的纯手工打造的车型。辉腾的工程师皮耶希要求这款车所有的装配误差不超过1mm，在如此苛刻的条件下，所打造出来的辉腾，完全就是一个工艺品的存在。

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除了极致的做工以外，搭载辉腾的另一个最大亮点就是它所搭载的6.0L W12发动机，峰值扭矩可达560N·m，最大功率输出331kw。而且辉腾是大众旗下唯一一款采用W12发动机的车型，在当时只有奥迪A8的6.3L车型才使用了这款发动机，由此可见辉腾的高档。

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但是可惜的是，拥有如此极致做工以及强大的性能的辉腾并不被大多数人认可，在很多人的眼中，这款车还不如奥迪A4有面子，所以辉腾的销量很低迷，到最后一直是处于亏本状态，最终辉腾无奈的退出了市场，从此成为了一种回忆，成为了一种消失的经典

好啦，以上就是关于抖音”就怕大众带字母“是个什么梗的全部内容啦~想获取更多资讯可以关注91网哦~

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