电视剧《如懿传》正在热播中，相信不少小伙伴都对剧中的阿箬恨的牙痒痒吧，那阿箬什么时候领盒饭呢？为什么阿箬怀不上孩子呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

如懿传阿箬为什么不孕?如懿传阿箬什么时候下线?

《如懿传》中，如懿从冷宫归来复宠，皇帝也逐渐对阿箬露出了真实面目。虽然表面日日陪寝，但乾隆却从未碰过阿箬。这也是阿箬三年来一直未曾有孕的原因。

都说后宫人心凉薄，《如懿传》中更甚。捧高踩低的现象跟《甄嬛传》相比过犹不及。阿箬之所以最后被如懿用刑处死而没有一个人帮她，其实跟人心凉薄有关，也跟阿箬自身行为有关。

一个是阿箬“卖主求荣”，整个紫禁城的人都知道。无论如懿是否真的做了坏事，但出卖自己的主子的行为依旧令人不耻。跟如懿从小一起长大都能选择背叛，别人也是断断不会将阿箬视为心腹的，你背叛第一次，就肯定会有第二次。

第二个就是阿箬上位后不懂得笼络人心，她先是主动跟金玉妍示好，又日日在皇后跟前。可殊不知，皇后跟金玉妍是宫中最不可能真心帮助别人的，皇后为了自己的后位费尽心机去平衡后宫;而金玉妍更是心狠手毒，为了自己的皇子不择手段。她们又怎么可能真的跟阿箬交底呢?

再说高晞月，东窗事发后高晞月自保都来不及，当然是让阿箬当替死鬼。她老爹在自己老爹手底下当差，她根本就看不起阿箬，再加上阿箬背叛，高晞月就更瞧不上她了。

第三个是阿箬上位后性格跋扈，处处得罪人。也是因为皇帝叫她侍寝却不碰她。她心里憋屈却不能说出来，所以逐渐的性格变的暴躁了。虽然位分比她高的她不敢得罪，但比她低的那些却是得罪了一个遍。

从如懿上位和复宠来看，越是位分低身份低的人才会抱团互相合作，阿箬犯下大忌处处树敌，最后倒霉的时候别说求情了，只怕是多少人都眼巴巴等着看阿箬倒霉呢。

阿箬死的时候虽然看着可怜，但这种下场也是必然。你把她放了她以后还会接着找机会“咬”你一口。就跟如懿说的一样，阿箬是自己把自己的后路给堵死的，她如果会收买人，在事情未被揭穿之前还有转圜的余地。