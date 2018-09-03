小龙女吴卓林订婚是真的吗 小龙女吴卓林和谁订婚

近日，网曝小龙女吴卓林已经和女友离婚，消息一出，瞬间登上头条，那么小龙女吴卓林订婚是怎么回事?下面就和小编一起来了解一下!

小龙女吴卓林订婚是怎么回事

近日，网曝小龙女吴卓林订婚，还和与女友Andi开设了自己的公司，公司名为“UCHU hause”，创业资金疑似来自成龙。

“UCHU hause”在多伦多开业，脸书专页可见公司有摄影棚，并附上平面图、价目表，还有一张充满文青气息的照片，当中两人脸被遮住，但依手臂刺青及发型，应为小龙女和Andi。

据爆料，小龙女吴卓林和女友生活很好并且十分的恩爱。早在前面女友在国外媒体上发表了自己的一张化妆照，而吴卓林也是第一时间在下面评论(是天外飞过来的仙女)?用这么一句话来形容自己女朋友十分的好看。

小龙女吴卓林和谁订婚

据悉，吴卓林和女友Andi订婚，Andi比吴卓林大12岁，是一位网红，已经30岁了。

据香港周刊报导，Andi在认爱吴卓林前，喜欢的是男生，且有交往9年的男友，曾在IG晒与男方倒影，甜喊“Happy 9 years to rr forever & counting~”。

据悉，小龙女吴卓林女友Andi是加拿大人，并且是一名网红，曾经在加拿大甚至在香港都有男友，曾经男友就是香港的居民，并且长相也是十分“杀马特”，不知道什么原因两个人就莫名其妙的分手了。情史也是十分复杂的呢!

此前，吴卓林宣布出柜的时候，就引发了网友热议，同时她的同性女友andi也被起底为30岁的加拿大网红，曾当过幼稚园老师，时常在社群网站PO出激似洋娃娃的大尺度辣照，相当乐于秀出自己姣好身材。

吴卓林从小就生活在单亲家庭中，吴绮莉对她从小也是不管不问，这或许造成了吴绮莉从小胆大，桀骜不驯，不听管教的性格。

和母亲闹矛盾后，女友就是她唯一的支撑，不久前她直接退学带着女友去了加拿大，还在某平台中表示：自己和女友在桥下面住过，吃不好，穿不暖，睡不好。

值得一提的是，吴卓林女友Andi资料遭起底，前男友和母亲被曝，网友纷纷吐槽：此女不简单!