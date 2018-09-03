《等到烟暖雨收》什么时候播 等到烟暖雨收在哪看

电视剧《等到烟暖雨收》即将开播，这部电视剧受到很多观众的期待，等到烟暖雨收什么时候播?等到烟暖雨在哪里可以看，下面来了解一下!

等到烟暖雨收什么时候播

《等到烟暖雨收》将在2018年9月3日在爱奇艺全网独播。

由麦田映画影业、爱奇艺文学、北京耐飞影视有限公司、兔子洞文化、演娱派联合出品，改编自爱奇艺文学“云腾计划”热门IP改编的古风言情剧《等到烟暖雨收》正式定档9月3日12：00爱奇艺全网独播，该剧由导演麦田执导，陈小桃担任编剧，人气小花何蓝逗及新晋小生冯荔军领衔主演，章煜奇、刘泽庭、余籽璇、吴恒、姚书豪、丁翔南、卫延侃、郑拓疆、桑娜、戴安娜等共同主演。

剧集讲述的是易落、初澈二人之间缠绵悱恻的爱情故事，以女主角的情感与复仇为主线，将权谋元素巧妙的融合进易落、初澈二人高甜蜜恋的故事当中。剧中初澈(冯荔军饰)因为身中奇毒的原因不能有过激的情绪，使得整体气质清冷，浑身写满“生人勿近”，但易落(何蓝逗饰)的出现打破了初澈固若金汤的心理防线。曾经不食人间烟火的他因为易落再度拥有了凡人的“喜怒哀乐”，且为了易落一步步陷入权谋夺位的蛛网。易落与初澈的感情也从一开始单纯的师徒情逐渐转变为两情相悦的甜蜜爱情。值得一提的是，编剧陈小桃深谙女性观众心理，在原著基础上增添诸多让少女怦然心动的CP互动细节。

等到烟暖雨收在哪看

《等到烟暖雨收》2018年9月3日开始，在爱奇艺可以收看。

《等到烟暖雨收》改编自慵十一创作的古风言情小说，该小说讲述的是幼女易落从小被高贵冷傲的师父庇佑，两人在相处的过程中互相萌生情愫，上演了一段高甜虐恋的故事。

小说中，女主，生性善良，天真烂漫，在八岁时被送到京城名门初家拜初澈为师，为隐去身份，更名易落，自此，开始了一段爱恨纠葛的人生。初澈，名门贵公子，性格孤傲。

小狼狗的冷傲外表下有着一颗小奶狗的暖心，虽身中奇毒，但仍默默守护易落多年。在看似纯净无扰的初府，实则暗潮涌动，每个人似乎都藏着讳莫如深的秘密，他能否护她一生呢?

《等到烟暖雨收》以女主角的情感与复仇为主线，将权谋元素巧妙的融合进易落、初澈师徒二人高甜宠溺的故事当中。

邀来导演麦田执导，陈小桃担任编剧，90后演员何蓝逗及冯荔军领衔出演，章煜奇、刘泽庭、余籽璇、吴恒、姚书豪、丁翔南、卫延侃、郑拓疆、桑娜等众多演员倾情加盟。