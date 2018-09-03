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第二起！阿里又一员工因自如甲醛超标而死亡！

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 12:48:51| 编辑：沐兮

8月31日，自媒体公号“哟哟鹿鸣”爆料，37岁的阿里王姓员工自2018年初至7月租住在杭州一间自如出租屋，7月份感觉身体不适，随后在301医院等医院检查，发现血小板减少，最终首都医科大学附属北京朝阳医院确诊其患有急性髓系白血病。7月13日，王姓员工因病情恶化去世。

37岁的阿里王姓员工在租住自如出租房后，因急性髓系白血病于2018年7月去世，引发了社会对自如装修安全的关注。2018年9月1日阿里的一名吴姓员工则在微博上发起了“自如测甲醛超标”检测监督活动，阿里的另一名员工又爆出自己租住的自如出租屋甲醛“不符合标准”的报告。

报告显示，该员工居住的自如出租房客厅、卧室甲醛分别在0.12mg/㎡和0.19mg/㎡，而根据相关规定，室内甲醛的标准值应该小于0.10mg/㎡。

其家属称，王姓员工的年初入职体检报告显示一切指标都正常。王病逝后，其妻前往杭州，对王租住的房屋进行检测，发现房屋“甲醛超标”。

自如方面对此回应称：“十分重视，并立即安排公司负责同事与租户王先生家属联系，了解详细情况，跟进相关事宜。”自如方面表示，目前尚未获得包括租户病例在内的更多信息，自如将积极配合司法部门工作，并尊重法院裁定，其间也一定会本着人道主义精神根据家属意愿进行安抚沟通。

9月1日，阿里方面表示，目前上述已逝王姓员工家属计划起诉自如，阿里也会保持关注，并给予力所能及的帮助，阿里一直有专人跟进和支持家属。

而8月31日晚，自如针对其房屋甲醛超标问题发布一份承诺书称，2018年9月1日起，将下架全国九城全部首次出租房源，待CMA认证机构检验合格后再行上架。自如方面表示，未来所有新增房源都将100%检测合格后上架出租，并在自如APP详情页展示检测合格报告。

这是自如被爆出甲醛超标事件后的首次公开回应。但实际上，这已不是自如出租屋首次爆出甲醛超标的新闻了。

早在今年5月份、8月份，中央人民广播电台、《新京报》、《北京晨报》等多家媒体就报道过，自如出租屋甲醛、TVOC超标导致租户健康受损的新闻，遗憾的是，并未引起自如的重视。

王姓员工事件爆发后，阿里的另一名吴姓员工在微博上发起了“自如测甲醛超标”检测监督活动，该员工称，他租住的也是自如，发起这个活动是为了“共同接力监督，倒逼自如乃至整个租房行业自查自纠整改甲醛超标问题，净化租房客蜗居仅有十几平方米的空气，保障安全健康，净化行业”。

阿里的另一名北京员工，向记者提供的一份检测报告显示，其租住的位于北京市朝阳区一自如房屋的客厅、卧室均存在不符合标准的情况。

对于旗下平台自如甲醛超标一事，链家董事陶红兵9月1日在微信朋友圈里称，自如的装修材料选用的都是国家标准E1的环保材料，甲醛超标是因为各个材料叠加。

对此一名不愿具名的业内人士告诉记者，“正因如此，才危险”。该人士称，就算是E1标准的家装材料，新装修房间至少也要空置1年才能正常入住。而由于累计叠加，甲醛、苯超标无疑，加之自如出租房大多面积不大，如果是夏天入住，关窗开空调，不通风，甲醛等散不出去，是非常危险的。如果不是环保材料，要空置3年才能入住。

“常见的除甲醛办法实际上是将甲醛溶于水、醇醚，但是等完全干燥后，还是会有甲醛挥发出来。”该人士称，这也是为什么除甲醛后测试正常，过一阵再测就不正常的原因，也是医生用福尔马林并不致患病的原因。

2017年10月27日，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单中，将甲醛放在一类致癌物列表中。甲醛挥发致癌无疑。

该人士称，家装材料对人体有害的主要是胶，由甲醛与苯酚按一定摩尔比混合进行反应生成酚醛树脂，常见于壁纸、涂料、木质家具、地板，而自如出租屋内常见的配备家具也多为使用工业胶的木质材料。该人士称，实木以及铁艺、合金相对来说较安全。

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