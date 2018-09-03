游泳先生每周每日更新几集 游泳先生主题曲歌词介绍

都市情感剧《游泳先生》由Mike和鞠婧祎领衔主演，那么游泳先生每周几更新几集?下面就和小编一起来了解一下吧!

游泳先生每周几更新几集

据悉，电视剧《游泳先生》每周三至周五每日更新两集，会员可以一次性看12集。在芒果TV播出哦!

游泳先生讲述了两个同样优秀的游泳天才白泳泽、蓝天和平凡女孩宋茶茶之间的浪漫爱情故事。一个是性格不羁、桀骜不驯的游泳天才白泳泽，一个是踏实努力的泳坛男神蓝天，两人是志同道合的好兄弟。白泳泽机缘巧合下认识了蓝天的未婚妻，一个平凡女孩宋茶茶，宋茶茶深深吸引了白泳泽的目光，三人开始了命运版的爱恨纠葛。

剧中，鞠婧祎饰演家道中落的千金小姐，就算生活带给她再多磨难，也始终笑对人生。泰国演员Mike饰演天才游泳选手。

电视剧角色介绍：

宋茶茶

演员 鞠婧祎

家道中落的千金小姐，就算生活带给她再多磨难，也始终笑对人生

白泳泽

演员 Mike

天才游泳选手

蓝天

演员 严禹豪

体坛太子，他将友情视为珍宝，把爱情深藏心底

蓝芯

演员 张沙沙

有着时尚大胆的女王范儿，不屈服命运的安排

黄教练

演员 胡兵

游泳队中的正直标杆，训练中的麻辣教练，爱情中的呆萌男友

游泳先生主题曲叫什么

据悉，电视剧《游泳先生》主题曲叫做《听到请回答》，由鞠婧祎演唱。

歌词介绍

该回话不回话指尖又迷路手机上

面对你的动态我总是怕说错话

Oh oh

因为在意心快被烦恼压垮

这隐形的叹息你懂吗

情绪化合理化一个人分饰对话

气自己也气你

这距离太多想象不正常

如果甜蜜要勇气不管代价

我不介意为了你而疯狂

心跳正不听话受不了暧昧的惩罚

就让我感受吧表现吧相信吧

勇敢表达不害怕

这一次不听话主动的给一个说法

亲爱的这是爱听到请回答

该回话不回话指尖又迷路手机上

面对你的动态我总是怕说错话 oh oh

因为在意心快被烦恼压垮

这隐形的叹息你懂吗

情绪化合理化一个人分饰对话

气自己也气你

这距离太多想象不正常

如果甜蜜要勇气不管代价

我不介意为了你而疯狂

心跳正不听话受不了暧昧的惩罚

就让我感受吧表现吧相信吧

勇敢表达不害怕

这一次不听话主动的给一个说法

亲爱的这是爱听到请回答

不听话受不了暧昧的惩罚

就让我感受吧表现吧相信吧

勇敢表达不害怕

这一次不听话主动的给一个说法

亲爱的这是爱听到请回答

如果你也爱我听到请回答

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