游泳先生在哪个卫视播 游泳先生在哪个软件看

《游泳先生》是由Mike和鞠婧祎领衔主演的都市爱情剧，那么游泳先生在哪个卫视播?下面就和91小编一起来了解一下!

游泳先生在哪个卫视播

据悉，电视剧《游泳先生》将在芒果TV首播，这部剧是网播形式哦!

《游泳先生》是由北京世纪东耀文化传媒有限公司出品，孟卫国执导，鞠婧祎、Mike、严禹豪、张沙沙、胡兵、黄馨瑶联袂主演的蓝色青春励志偶像剧。该剧讲述了奥运游泳新秀白泳泽、平凡女孩宋茶茶和体坛太子蓝天三人曲折的爱情故事。

在戏里鞠婧祎饰演的家道中落千金小姐宋茶茶和Mike饰演的天才游泳选手白泳泽就是举止暧昧，戏里把什么单膝跪地、搂入怀中、摸脸安慰这些偶像剧标配全来了一遍!

游泳先生在哪个软件看

在芒果TV就可以看哦!

《游泳先生》以“蓝色”为概念，意在说明青春与活力。该剧紧扣时事热点，云集激燃励志、青春梦想、时尚爱情等吸睛元素，重金开启新型偶像剧进击历程，通过奥运游泳新秀白泳泽、平凡女孩宋茶茶和体坛太子蓝天三人间的曲折爱情，首次对外公布奥运巨星赛场内外的血泪追梦史。该剧的题材是“游泳”，里面向人们阐述了进取精神，是一部励志爱情剧，值得期待!

剧情介绍：

平凡家庭中长大的天才游泳选手白泳泽与家道中落的千金小姐宋茶茶在人生低谷中相识，成为欢喜冤家。泳泽的好友蓝天因为秘密不得不离开未婚妻茶茶。因此，在事业、友情、爱情面前，泳泽和蓝天从好友变成竞争对手。经历了严酷训练，二人在成为国家队成员的终极一战中展开对决。蓝天父亲设局让泳泽被迫放弃比赛，得知真相的蓝天战胜内心的胆怯，捍卫了竞技体育精神，毅然归还本应属于泳泽的荣誉。三人在经历诸多波折后成长为有责任感、性格坚韧、内心阳光正直的出色青年。