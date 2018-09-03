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为什么刘昊然大四才参加军训 其中的原因介绍分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 12:36:55| 编辑：﹍ɑ。群℡

近日是中央戏剧学院新生军训的日子，然而大四的刘昊然也跟着学弟学妹们一起参加军训，于是这几天全世界都在偶遇军训的刘昊然，下面就来看看为什么刘昊然现在才参加军训。

刘昊然军训是怎么回事

大家都知道大一新生入学之后都需要参加一段时间的军训，但是最近刘昊然身为大四的学生也和学弟学妹们一起参加了军训，引起了很多网友的关注。

今年中戏大一新生的军训队伍里边，不仅有刚刚作为大一新生入学的易烊千玺、胡先熙，还有一位大四学长——2015级的刘昊然。这两天，刘昊然大概是中戏学弟学妹们的朋友圈里最活跃的人了，因为天天都有人会偶遇他，不仅偷拍下了许多“军装刘昊然”，运气好胆子大的还能上前搭个讪。

网上，有中戏的一起军训的学妹表示：“我愿意为他晒两个太阳!”也有的学弟学妹表示：“无数次嫌弃军训并觉得军训毫无意义的我，如今觉得军训真好，我愿意跟刘昊然一起训练三个月”有网友表示：”行走的迷弟收割机，真团宠了。中戏的18学妹，食堂是你们的，学长是你们的，刘昊然是我的，谢谢合作。“

刘昊然为什么大四才军训

刘昊然是因为大一的时候身体原因，耽误了自己的大一新生军训，这不快毕业了，跟着2018级的学妹学弟一起完成自己大学时代的军训，然后，整个大学也算完整了。身为明星的刘昊然，他的关注度也自然很高，学弟学妹们也是很兴奋，一瞧见刘昊然就是拿手机对着他按快门。

据称刘昊然为了此次的军训还特地专程回学校了，有细心的网友还发现刘昊然为了军训还特意将头发剪短了。还有很多其实有不少网友希望看见刘昊然与两位师弟易烊千玺、胡先煦一起军训，不过让网友失望的是，这次刘昊然是和2018级广播电视节目主持班的师弟师妹一起军训的，所以并不能让网友如愿以偿。

其实这已经是刘昊然这四年第四次军训了，第一次是参加湖南卫视《真正男子汉》中置身军旅;第二次是在《最好的我们》中饰演余淮参加高中军训;第三次是在接拍《建军大业》的时候集训了一段时间。算上这次就是第四次了。不过，这次刘昊然大学期间最后一次军训才是真正意义上属于自己的，这次军训对于刘昊然的意义也可想而知了，你们觉得呢

看完这篇文章有何感受？

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