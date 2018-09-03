邓伦为什么回应陈小春说了什么 邓伦微博晒新开ins账号

邓伦回应陈小春登上微博热搜，笑倒了不少网友。那么邓伦回应陈小春是怎么回事?下面就和小编一起来了解一下吧!

邓伦回应陈小春是怎么回事

近日，网曝陈小春关注了一个假的邓伦ins账号。9月2日下午，邓伦在微博晒出自己新开的ins账号，并艾特陈小春说”哥，这回是真的了”。

今天，有网友曝出陈小春关注邓伦假ins，就此事，刚刚邓伦在微博上晒出了自己新开的ins账号，并配文：“春哥，这回是真的了，想你啦。”随后，陈小春转发了邓伦的微博称：“真的是真的么?哈哈哈也是很有趣了有没有!

邓伦最近因为电视剧《香蜜沉沉烬如霜》也是大火，他们同时的行程都很满，相信见面的时候也不多，也是通过网上的社交工具来交流。

陈小春就在ins上关注了邓伦，并且几乎在每一条动态下面都会留言，结果邓伦从来都没有回复过，原来陈小春关注的是一个假账号。邓伦只有一个工作室账号，并且注明了没有本人账号。网友调侃称陈小春这真是一份等不到回应的爱啊。

邓伦为什么回应陈小春说了什么

陈小春和邓伦因为合作《爸爸去哪儿》认识，日前，有网友发现陈小春总是去一个叫邓伦的Ins下面留言，但是一直没有得到回复，据悉，邓伦并没有ins，所以陈小春一直以来都关注了假账号，这个消息曝光后让人忍俊不禁。

话说陈小春是非常的呆萌啊!他以为ins都回关才有礼貌，所以，他关注了7000多个人，每个国家的都有。不得不说，陈小春真的是非常的呆萌啊!听说这件事以后，邓伦迅速开了ins账户，并关注了小春哥，网友们纷纷留言，原来，这就是凤凰对山鸡的宠爱啊!

网友们都喊话，小春哥，这下是真的账号了，可以评论了!不用再回复假的了!也不知道小春哥关注的那么多人里面，有多少是假的账号啊!真是好单纯的山鸡哥啊!不过，邓伦的这波操作，真的是非常的佩服啊!肯定又圈了好多粉丝呢!陈小春，你这么单纯可爱，想必，应采儿也是知道的吧!怪不得这么恩爱!