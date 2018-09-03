陈小春关注邓伦假ins是怎么回事 其中的原因介绍

近日，陈小春关注邓伦假ins登上微博热搜，引起了不少网友的围观。那么陈小春关注邓伦假ins是怎么回事?下面就和小编一起来了解一下!

陈小春关注邓伦假ins是怎么回事

近日，陈小春在ins上关注了邓伦的账号，却被眼尖的网友发现陈小春关注的是一个假的账号，那么这是怎么回事呢?一起来看看!

今天，有网友发现陈小春关注了邓伦的假Ins号，邓伦官方已经表示过邓伦本人没有Ins账户，小春哥估计以为是邓伦本人，还经常在假ins的推送下评论。假账号最新的一条推送下面，陈小春评论：“加油，想你啦。

面对关注邓伦高仿号而不自知的陈小春以及他写给邓伦的那些软萌话语也是有不少网友被陈小春给萌到。其中，网友们便纷纷留言表示：蠢萌蠢萌的，看来Jasper是随老爹了，可可爱爱。

陈小春关注邓伦假ins是什么情况

陈小春关注了邓伦假ins账号，估计以为是邓伦本人，经常在下面评论，昨天最新发的照片，陈小春在下面评论“加油，想你啦”，估计小春哥心里还在想邓伦这个臭小子怎么不回复我!

陈小春和邓伦是因为之前一起参加综艺节目《爸爸去哪儿》认识的，后来关系一直都很不错。当时的节目中，邓伦是年龄最小的实习爸爸，所以陈小春和其他几位哥哥对邓伦也很是照顾。而陈小春最近也参与了多档综艺节目，除了最新一季爸爸去哪儿之外，还和应采儿一起参加了《妻子的浪漫旅行》。

此前，从《妻子的浪漫旅行》先导片可以看出，在陈小春面前开启疯狂吐槽和神模仿模式的应采儿，怼天怼地怼老公都是没在怕的，直爽性格有目共睹。但在旅行正式出发前，应采儿因觉得“活得不够偶像剧”，想要尝试另一种生活方式，开始画风突变，语调降低八度，大扮温柔如水的贤惠娇妻，这令陈小春数度面露惊恐之色，仿佛妻子已变外星人。

面对妻子突如其来的角色扮演兴致，陈小春拒绝走温情路线，直接劝其如果要把夫妻相处模式变成刻意的偶像剧，还是“改嫁吧”，令应采儿一秒破功，立即变回行走的表情包。虽然没有配合应采儿的演出，但在外出之前，陈小春还是回到房间换上了与妻子衣服色系搭配的情侣装，暗搓搓地示爱。当应采儿被张杰、付辛博大赞“漂亮、性格太好了”时，陈小春也难掩得意之色。