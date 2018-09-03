9月有哪些好片上映 9月全球片单介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 12:18:43| 编辑：﹍ɑ。群℡
暑假结束了，学生党都要返校了。
史诗级灾难大片《开学》，正式上映。
除此之外，9 月还有许多好片。
老规矩，这个月的全球片单，立刻奉上。
曼蒂
导演：帕诺斯·科斯马图斯
主演：尼古拉斯·凯奇
上映日期：2018-09-14(美国)
尼古拉斯·凯奇，中国观众的老朋友。
曾几何时的奥斯卡影帝，《勇闯夺命岛》《变脸》《空中监狱》《战争之王》…部部经典。
现在烂片不断，辣死了无数双影迷的眼睛。
就在我们对他的好感透支殆尽之时，凯奇凭借这部《曼蒂》，打了个翻身仗。
烂番茄新鲜度97%;
IMDb 7.8 分。
《曼蒂》的故事可以用一句话概括：
凯奇饰演的男主，因妻子被邪教组织杀害后，走上复仇之路，大杀四方。
影片的色调与光影非常夺目。
血红的主色体现出邪教的邪恶与残忍，而迷幻的光影则暗示杀红了眼的主角已陷入癫狂、丧失理性。
但愿本片能成为影帝凯奇归来的起点，不要只是昙花一现。
铁血战士
导演：沙恩·布莱克
主演： 伊冯娜·斯特拉霍夫斯基 / 奥立薇娅·玛恩
上映日期：2018-09-14(美国)
很多国内影迷认识这个设定独特的外星种族，正是通过《异形大战铁血战士》。
有意思的是，最初铁血战士这个译名，并不是指外星怪物，而是指对抗外星怪物的人类特种兵。
阴差阳错一直被延用了下来，没想到成了一个大IP。
自1987年施瓦辛格主演的首部《铁血战士》以来，经历过多次重启，却风光难续。
于是这一次，20世纪福斯请来了《钢铁侠3》的导演沙恩·布莱克来重新打造，希望这个系列能够东山再起。
由于包含不少强烈的血腥和暴力镜头，新版《铁血战士》已被正式被评为R级。
看来无缘内地上映了。
修女
导演：科林·哈迪
主演：泰莎·法米加
上映日期：2018-09-07(美国)
这是「招魂宇宙」的第五部电影。
从2013年的《招魂》，到后来的《安娜贝尔》，《招魂2》，《安娜贝尔2：诞生》，「招魂宇宙」全球票房已经破了 10 亿美元。
相比极其低廉的制作成本，这称得上是巨大的成功。
在《招魂2》中吓坏观众的「恶魔修女」，因其造型酷似摇滚歌手玛丽莲·曼森，红遍全球。
玛丽莲·曼森
因此，就有了自己的独立电影，来揭示曾经单纯善良的修女是如何变为可怕的厉鬼。
此前，因为预告片太过恐怖，被youtube紧急撤下。
可想而知，正片有多吓人了。
就问一句，以后还有哪个家长敢带自己的孩子去看玛丽莲·曼森的演唱会?
一生
导演：丹·福格尔曼
主演： 奥利维亚·库克 / 奥斯卡·伊萨克
上映日期：2018-09-21(美国)
这是丹·福格尔曼的导演处女作。
对很多人来说，丹·福格尔曼这个名字可能并不熟悉。
但其编剧的《我们这一天》，想必不会陌生。
不止刷新了NBC十年来同期的最高收视纪录，并斩获逆天口碑。
《一天》延续了《我们这一天》的治愈风，也是一部温情脉脉的作品。
以《头号玩家》女主奥斯卡·伊萨克饰演的角色，串联起几代人的爱情故事。
有媒体以「见证杰作的诞生」来评价本片，鱼叔拭目以待。
希斯特斯兄弟
导演：雅克·欧迪亚
主演：杰克·吉伦哈尔 / 杰昆·菲尼克斯
上映日期：2018-09-21(美国)
该片改编自帕特里克·德维特同名小说《The SistersBrothers》。
Sisters&Brothers，翻译过来是兄弟姐妹。
但在这里，“Sisters”是姓氏，音译为“希斯特斯”。
从这个俏皮的姓氏，就能看出《希斯特斯兄弟》走的是幽默风格。
饰演希斯特斯兄弟的是杰昆·菲尼克斯和约翰·C·赖利，两位都是好莱坞一等一的演技派，尤其是前者，戛纳&威尼斯&金球奖三料影帝。
杰昆·菲尼克斯
约翰·C·赖利
故事发生在十九世纪中期的美国西部，希特斯特兄弟受雇去杀一名偷他们老板钱财的采矿者，该角色由杰克·吉伦哈尔饰演。
杰克的选片眼光一直都很准，相信这部也不会让我们失望。
一个小忙
导演：保罗·费格
主演：布蕾克·莱弗利 / 安娜·肯德里克
上映日期：2018-09-14(美国)
第一眼看到这张惊艳的海报，鱼叔就被吸引了。
海报上的两位女神是布蕾克·莱弗利与安娜·肯德里克，这也是她们首度合作。
布蕾克·莱弗利
安娜·肯德里克
本片改编自Darcey Bell的同名畅销小说。
安娜饰演的是小镇上的一位知名网络博主，虽然在网上积攒了不少人气，但现实生活中的她却一直郁郁寡欢。
机缘巧合下，结识了布蕾克饰演的都市白领。
她被布蕾克超强的人格魅力所吸引，两人成了好闺蜜。
有天布蕾克请求安娜帮她「一个小忙」，接儿子放学。
安娜答应之后，布蕾克便人间蒸发。
这「一个小忙」远没有表面上那么简单。
有人说，这是一部双女主版的《消失的爱人》，实在让人期待。
华氏119
导演：迈克·摩尔
主演：唐纳德·特朗普
上映日期：2018-09-21(美国)
这是 9 月片单里唯一的纪录片，也是演员阵容最豪华的电影。
毕竟仅凭川普一人，就足以完虐一众好莱坞明星。
本片导演迈克·摩尔，是著名的政治电影创作者。
他于2004年拍摄的纪录片《华氏911》，拿下了第57届戛纳电影节金棕榈大奖。
但因为电影内容抨击了时任美国总统布什对911事件的行动不力及其家族丑闻，导致没有公司愿意发行。
最终，米拉麦克斯影业的老板，也就是好莱坞性丑闻的主角哈维·韦恩斯坦，自掏腰包买断《华氏911》。
没成想，票房大爆，成为影史上首部票房过亿的纪录片。
如今这部《华氏119》，可不是强行凑数字。
2016年11月9日，是川普赢得美国大选的日子。
迈克·摩尔通过走访美国各地、各年龄段、各阶层的公民，告诉世人川普正在摧毁美国。
可以想象，等到电影上映，川普又要发飙了，必须得发一条推特严厉!谴责!
无论《华氏119》是不是哗众取宠，这样的电影既能拍摄，又能上映，还真是令人羡慕。
国王与平民
导演：皮埃尔·苏勒
主演：加斯帕德·尤利尔 /路易·加瑞尔
上映日期：2018-09-26(法国)
该片入围了今年的威尼斯电影节。
以1789年的法国大革命为背景，通过参与革命的平民视角，展现这场改变世界的历史事件。
卡司阵容空前强大，集结了法国一众男神女神：
“少年汉尼拔”加斯帕德·尤利尔、“戏梦巴黎”路易·加瑞尔、“幻想之爱”尼尔斯·施内德、“每分钟120击”阿黛拉·哈内尔、“天上再见”罗兰·拉斐特……
加斯帕德·尤利尔
路易·加瑞尔
堪称法国版《建国大业》。
协商
导演：李钟奭
主演：孙艺珍 / 玄彬
上映日期：2018-09-19(韩国)
玄彬+孙艺珍，男神女神首度在大银幕聚首。
只不过，他们俩的角色不是情侣，而是敌对状态。
玄彬饰演狡猾的军火走私犯，与同伙在一次恐怖活动中，劫持了数名人质。
孙仙女则饰演首尔地方警察厅危机协商组成员，也就是谈判专家。
她需要在保护人质安全的前提下，追寻蛛丝马迹，将悍匪捉拿归案。
一场信息之战，就在悍匪的藏身处与警署的控制室间展开。
期待值爆表。
明堂
导演：朴熙坤
主演：曹承佑 / 池晟
上映日期：2018-09-19(韩国)
这是韩国「易学三部曲」的收尾之作。
所谓明堂，是指风水玄学中，气场聚合之处。
显而易见，本片与风水有关。
曹承佑饰演的是一名德高望重的风水大师。
他可以帮助百姓升官发财，甚至稍稍做些文章，便能让萧条街市变得旺铺林立。
正值王权更迭之时，王位的继承者们，拼了命地想占据拥有王者之气的地盘，所以各方势力都试图拉拢曹承佑。
风水大师，就这样被卷入了血腥的政治斗争中。
权术、宫斗和风水结合，这样的题材值得期待。
尤其是曹承佑+池晟这样实力组合，可以说非常靠谱了。
夏目友人帐：结缘空蝉
导演：大森贵弘 / 伊藤秀樹
主演：神谷浩史 / 井上和彦
上映日期：2018-09-29(日本)
这是人气动漫《夏目友人帐》的剧场版。
自 2008 年第一季动画《夏目友人帐》播出以来，已经过去整整十年了。
那些曾经在课堂上偷偷追番的同学们，此时可能早已洗去身上的青涩，踏入了社会。
如果有望引进本片的话，届时可约青葱岁月的伙伴，在影院里，追忆似水年华。
此生不悔入夏目，来世愿做账中妖。
江湖儿女
导演：贾樟柯
主演：赵涛 / 廖凡
上映日期：2018-09-21(中国大陆)
贾樟柯最新力作，也是他迄今为止成本最高的作品。
年初入选了法国权威电影杂志《电影手册》的「年度最期待电影」。
并入围了今年的戛纳电影节主竞赛单元。
这是继《天注定》之后，贾樟柯再次选择犯罪题材。
赵涛饰演的模特巧巧，与廖凡饰演的出租车公司老板斌哥，是一对相恋多年的情侣。
为了保护斌哥，巧巧开枪阻止了竞争对手的袭击，被判刑五年。
出狱后，巧巧想要重新开始，却发现难再回到从前。
据说本片串联起了贾樟柯的《任逍遥》和《三峡好人》，没想到科长也玩起了电影宇宙。
影
导演：张艺谋
主演：邓超 / 孙俪
上映日期：2018-09-30(中国大陆)
经历了《长城》的惨败，张艺谋沉寂了一整年。
期间曾有传言他在筹备一部名为《三国·荆州》的影片，不久后，《影》揭开面纱。
很多人都知道，张艺谋的偶像是日本电影大师黑泽明。
老谋子的电影，有不少借鉴或致敬黑泽明的地方。
最明显的就是《英雄》，叙事手法直接模仿了《罗生门》，而美术借鉴了《乱》。
这部《影》，则借鉴了黑泽明的《影子武士》。
两部电影都在讲述替身的故事，连片名都毫不避讳。
在镜头语言上，放弃了这几年在《三枪》和《长城》里被用滥了的五彩斑斓，转而以黑灰作为主色。
当鲜红的血液飞溅，红与黑产生的强烈对比，让肃杀之气溢出了屏幕。
老谋子能不能一雪前耻，就看这部了。
以上，就是9月全球片单。
相比暑期档扎堆的商业大片，这个月呈现出题材丰富的类型片，更符合鱼叔的胃口。
好电影，不怕迟。
我们且等着。