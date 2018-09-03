9月有哪些好片上映 9月全球片单介绍

暑假结束了，学生党都要返校了。

史诗级灾难大片《开学》，正式上映。

除此之外，9 月还有许多好片。

老规矩，这个月的全球片单，立刻奉上。

曼蒂

导演：帕诺斯·科斯马图斯

主演：尼古拉斯·凯奇

上映日期：2018-09-14(美国)

尼古拉斯·凯奇，中国观众的老朋友。

曾几何时的奥斯卡影帝，《勇闯夺命岛》《变脸》《空中监狱》《战争之王》…部部经典。

现在烂片不断，辣死了无数双影迷的眼睛。

就在我们对他的好感透支殆尽之时，凯奇凭借这部《曼蒂》，打了个翻身仗。

烂番茄新鲜度97%;

IMDb 7.8 分。

《曼蒂》的故事可以用一句话概括：

凯奇饰演的男主，因妻子被邪教组织杀害后，走上复仇之路，大杀四方。

影片的色调与光影非常夺目。

血红的主色体现出邪教的邪恶与残忍，而迷幻的光影则暗示杀红了眼的主角已陷入癫狂、丧失理性。

但愿本片能成为影帝凯奇归来的起点，不要只是昙花一现。

铁血战士

导演：沙恩·布莱克

主演： 伊冯娜·斯特拉霍夫斯基 / 奥立薇娅·玛恩

上映日期：2018-09-14(美国)

铁血战士在好莱坞电影中，是和「异形」旗鼓相当的外星怪物。

很多国内影迷认识这个设定独特的外星种族，正是通过《异形大战铁血战士》。

有意思的是，最初铁血战士这个译名，并不是指外星怪物，而是指对抗外星怪物的人类特种兵。

阴差阳错一直被延用了下来，没想到成了一个大IP。

自1987年施瓦辛格主演的首部《铁血战士》以来，经历过多次重启，却风光难续。

于是这一次，20世纪福斯请来了《钢铁侠3》的导演沙恩·布莱克来重新打造，希望这个系列能够东山再起。

由于包含不少强烈的血腥和暴力镜头，新版《铁血战士》已被正式被评为R级。

看来无缘内地上映了。

修女

导演：科林·哈迪

主演：泰莎·法米加

上映日期：2018-09-07(美国)

这是「招魂宇宙」的第五部电影。

从2013年的《招魂》，到后来的《安娜贝尔》，《招魂2》，《安娜贝尔2：诞生》，「招魂宇宙」全球票房已经破了 10 亿美元。

相比极其低廉的制作成本，这称得上是巨大的成功。

在《招魂2》中吓坏观众的「恶魔修女」，因其造型酷似摇滚歌手玛丽莲·曼森，红遍全球。

玛丽莲·曼森

因此，就有了自己的独立电影，来揭示曾经单纯善良的修女是如何变为可怕的厉鬼。

此前，因为预告片太过恐怖，被youtube紧急撤下。

可想而知，正片有多吓人了。

就问一句，以后还有哪个家长敢带自己的孩子去看玛丽莲·曼森的演唱会?

一生

导演：丹·福格尔曼

主演： 奥利维亚·库克 / 奥斯卡·伊萨克

上映日期：2018-09-21(美国)

这是丹·福格尔曼的导演处女作。

对很多人来说，丹·福格尔曼这个名字可能并不熟悉。

但其编剧的《我们这一天》，想必不会陌生。

不止刷新了NBC十年来同期的最高收视纪录，并斩获逆天口碑。

《一天》延续了《我们这一天》的治愈风，也是一部温情脉脉的作品。

以《头号玩家》女主奥斯卡·伊萨克饰演的角色，串联起几代人的爱情故事。

有媒体以「见证杰作的诞生」来评价本片，鱼叔拭目以待。

希斯特斯兄弟

导演：雅克·欧迪亚

主演：杰克·吉伦哈尔 / 杰昆·菲尼克斯

上映日期：2018-09-21(美国)

该片改编自帕特里克·德维特同名小说《The SistersBrothers》。

Sisters&Brothers，翻译过来是兄弟姐妹。

但在这里，“Sisters”是姓氏，音译为“希斯特斯”。

从这个俏皮的姓氏，就能看出《希斯特斯兄弟》走的是幽默风格。

饰演希斯特斯兄弟的是杰昆·菲尼克斯和约翰·C·赖利，两位都是好莱坞一等一的演技派，尤其是前者，戛纳&威尼斯&金球奖三料影帝。

杰昆·菲尼克斯

约翰·C·赖利

故事发生在十九世纪中期的美国西部，希特斯特兄弟受雇去杀一名偷他们老板钱财的采矿者，该角色由杰克·吉伦哈尔饰演。

杰克的选片眼光一直都很准，相信这部也不会让我们失望。

一个小忙

导演：保罗·费格

主演：布蕾克·莱弗利 / 安娜·肯德里克

上映日期：2018-09-14(美国)

第一眼看到这张惊艳的海报，鱼叔就被吸引了。

海报上的两位女神是布蕾克·莱弗利与安娜·肯德里克，这也是她们首度合作。

布蕾克·莱弗利

安娜·肯德里克

本片改编自Darcey Bell的同名畅销小说。

安娜饰演的是小镇上的一位知名网络博主，虽然在网上积攒了不少人气，但现实生活中的她却一直郁郁寡欢。

机缘巧合下，结识了布蕾克饰演的都市白领。

她被布蕾克超强的人格魅力所吸引，两人成了好闺蜜。

有天布蕾克请求安娜帮她「一个小忙」，接儿子放学。

安娜答应之后，布蕾克便人间蒸发。

这「一个小忙」远没有表面上那么简单。

有人说，这是一部双女主版的《消失的爱人》，实在让人期待。

华氏119

导演：迈克·摩尔

主演：唐纳德·特朗普

上映日期：2018-09-21(美国)

这是 9 月片单里唯一的纪录片，也是演员阵容最豪华的电影。

毕竟仅凭川普一人，就足以完虐一众好莱坞明星。

本片导演迈克·摩尔，是著名的政治电影创作者。

他于2004年拍摄的纪录片《华氏911》，拿下了第57届戛纳电影节金棕榈大奖。

但因为电影内容抨击了时任美国总统布什对911事件的行动不力及其家族丑闻，导致没有公司愿意发行。

最终，米拉麦克斯影业的老板，也就是好莱坞性丑闻的主角哈维·韦恩斯坦，自掏腰包买断《华氏911》。

没成想，票房大爆，成为影史上首部票房过亿的纪录片。

如今这部《华氏119》，可不是强行凑数字。

2016年11月9日，是川普赢得美国大选的日子。

迈克·摩尔通过走访美国各地、各年龄段、各阶层的公民，告诉世人川普正在摧毁美国。

可以想象，等到电影上映，川普又要发飙了，必须得发一条推特严厉!谴责!

无论《华氏119》是不是哗众取宠，这样的电影既能拍摄，又能上映，还真是令人羡慕。

国王与平民

导演：皮埃尔·苏勒

主演：加斯帕德·尤利尔 /路易·加瑞尔

上映日期：2018-09-26(法国)

该片入围了今年的威尼斯电影节。

以1789年的法国大革命为背景，通过参与革命的平民视角，展现这场改变世界的历史事件。

卡司阵容空前强大，集结了法国一众男神女神：

“少年汉尼拔”加斯帕德·尤利尔、“戏梦巴黎”路易·加瑞尔、“幻想之爱”尼尔斯·施内德、“每分钟120击”阿黛拉·哈内尔、“天上再见”罗兰·拉斐特……

加斯帕德·尤利尔

路易·加瑞尔

堪称法国版《建国大业》。

协商

导演：李钟奭

主演：孙艺珍 / 玄彬

上映日期：2018-09-19(韩国)

玄彬+孙艺珍，男神女神首度在大银幕聚首。

只不过，他们俩的角色不是情侣，而是敌对状态。

玄彬饰演狡猾的军火走私犯，与同伙在一次恐怖活动中，劫持了数名人质。

孙仙女则饰演首尔地方警察厅危机协商组成员，也就是谈判专家。

她需要在保护人质安全的前提下，追寻蛛丝马迹，将悍匪捉拿归案。

一场信息之战，就在悍匪的藏身处与警署的控制室间展开。

期待值爆表。

明堂

导演：朴熙坤

主演：曹承佑 / 池晟

上映日期：2018-09-19(韩国)

这是韩国「易学三部曲」的收尾之作。

所谓明堂，是指风水玄学中，气场聚合之处。

显而易见，本片与风水有关。

曹承佑饰演的是一名德高望重的风水大师。

他可以帮助百姓升官发财，甚至稍稍做些文章，便能让萧条街市变得旺铺林立。

正值王权更迭之时，王位的继承者们，拼了命地想占据拥有王者之气的地盘，所以各方势力都试图拉拢曹承佑。

风水大师，就这样被卷入了血腥的政治斗争中。

权术、宫斗和风水结合，这样的题材值得期待。

尤其是曹承佑+池晟这样实力组合，可以说非常靠谱了。

夏目友人帐：结缘空蝉

导演：大森贵弘 / 伊藤秀樹

主演：神谷浩史 / 井上和彦

上映日期：2018-09-29(日本)

这是人气动漫《夏目友人帐》的剧场版。

自 2008 年第一季动画《夏目友人帐》播出以来，已经过去整整十年了。

那些曾经在课堂上偷偷追番的同学们，此时可能早已洗去身上的青涩，踏入了社会。

如果有望引进本片的话，届时可约青葱岁月的伙伴，在影院里，追忆似水年华。

此生不悔入夏目，来世愿做账中妖。

江湖儿女

导演：贾樟柯

主演：赵涛 / 廖凡

上映日期：2018-09-21(中国大陆)

贾樟柯最新力作，也是他迄今为止成本最高的作品。

年初入选了法国权威电影杂志《电影手册》的「年度最期待电影」。

并入围了今年的戛纳电影节主竞赛单元。

这是继《天注定》之后，贾樟柯再次选择犯罪题材。

赵涛饰演的模特巧巧，与廖凡饰演的出租车公司老板斌哥，是一对相恋多年的情侣。

为了保护斌哥，巧巧开枪阻止了竞争对手的袭击，被判刑五年。

出狱后，巧巧想要重新开始，却发现难再回到从前。

据说本片串联起了贾樟柯的《任逍遥》和《三峡好人》，没想到科长也玩起了电影宇宙。

影

导演：张艺谋

主演：邓超 / 孙俪

上映日期：2018-09-30(中国大陆)

经历了《长城》的惨败，张艺谋沉寂了一整年。

期间曾有传言他在筹备一部名为《三国·荆州》的影片，不久后，《影》揭开面纱。

很多人都知道，张艺谋的偶像是日本电影大师黑泽明。

老谋子的电影，有不少借鉴或致敬黑泽明的地方。

最明显的就是《英雄》，叙事手法直接模仿了《罗生门》，而美术借鉴了《乱》。

这部《影》，则借鉴了黑泽明的《影子武士》。

两部电影都在讲述替身的故事，连片名都毫不避讳。

在镜头语言上，放弃了这几年在《三枪》和《长城》里被用滥了的五彩斑斓，转而以黑灰作为主色。

当鲜红的血液飞溅，红与黑产生的强烈对比，让肃杀之气溢出了屏幕。

老谋子能不能一雪前耻，就看这部了。

以上，就是9月全球片单。

相比暑期档扎堆的商业大片，这个月呈现出题材丰富的类型片，更符合鱼叔的胃口。

好电影，不怕迟。

我们且等着。