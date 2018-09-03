碟中谍6彩蛋是什么？碟中谍6彩蛋是什么意思？碟中谍6彩蛋解析

最近不少小伙伴都在关注电影《碟中谍6》，很多网友都在问碟中谍6彩蛋是什么意思？碟中谍6之后还会拍7吗？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！



碟中谍6彩蛋解析

碟中谍6一共有五个你可能错过的彩蛋。

在假医院骗情资

考量到刺激的动作场面，现在回头来看2000年上映《碟中谍2》会觉得它并未得到应有的赞许，不过这次的《碟中谍6：全面瓦解》仍然带给我们一小段对这部前作的致敬──就是让伊森以及团队利用一个假的医院场景以及新闻来从恐怖份子手上骗到他们需要的资讯。在第二集时，伊森曾假扮成病毒科学家涅科维奇，从药厂老板麦克洛伊嘴巴里套出资讯，以潜入药厂破坏奇美拉病毒。这次的差别是，他们假扮的是知名新闻主播Eolf Blitzer而不是后来飞机撞山死亡的俄国科学家。

攀岩

另一个明显向第二集致敬的场面就是在本集的片尾，伊森与沃克两人直升机坠落后的攀岩场面了。伊森在完全没有保护装置下攀附在悬崖，为的是夺取炸弹的引爆器并且解除这场核弹危机。这是一个非常直接对第二集的经典开场致敬的场面，当时的他正在犹他州度假，而且这一幕由于对阿汤哥带来蛮大的危险，当时也受到不少人的质疑。不过，在将近20年后的现在，伊森杭特显然还是宝刀未老，不仅攀岩技巧还在，最后还是甩开了敌人，拯救了一场大危机。

班吉终于有面具戴了!

班吉一直很羡慕其他的IMF成员们可以在进行任务的时候用面具进行伪装。虽然在初次登场的《碟中谍3》里没有太多戏份，他在后来的《碟中谍4：鬼影行动》和《碟中谍5：失控国度》中却越来越受到伊森的信任，而在这段期间，他从未停止表达自己也想戴上面具这件事情。这次的《碟中谍6：全面瓦解》里，班吉终于如愿以偿，而且还不只戴了一次!第一次戴上是在假医院里对科学家套话的片段，他扮成是电视上假新闻的假主播;至于第二次则更重要，他假扮了恐怖份子首领所罗门连恩，并且终于让沃克的阴谋露出马脚。

伊森用老方法骗了沃克

这是另一个证实面具在这个系列中有多重要的片段。《碟中谍6：全面瓦解解》里最爆点的一幕就是沃克在不知情的状况下对连恩坦白了他的罪行──不过这个连恩其实是由班吉所假扮的。这一幕不仅为整部电影中带来了短暂的轻松诙谐，更让人想起了第一集中的一个类似片段──也就是《碟中谍》中伊森假扮成吉姆，从克莱儿口中骗出情报的那一幕。1996年的当时，不管是变声道具或是面具的制作都不像今天这么进步，因此当时的伊森一句话也没有说，但两者的意图与做法是完全相同的。

白寡妇是麦丝的女儿

这一幕特别有意思的地方在于，《全面瓦解》选择低调地丢出这个彩蛋，而这件个线索在后来完全没有再被提到、也并未费力去解释其中的意义，就是要让死忠影迷感到惊喜。由凡妮莎柯比所饰演的白寡妇──事实上就是第一集中由凡妮莎蕾格烈芙所饰演的麦丝的女儿。这名母亲在第一集中有这重要的地位，她与伊森之间有一个不可靠的结盟关系，为的是要让伊森证明自己的清白。除此之外，这次白寡妇的演说更为这名角色带来了更多的深度，因为麦丝贩售武器得到的利益，似乎都是为了让这个世界变得更好。

《碟中谍》系列电影应该是无数人的青春回忆，时隔三年，《碟中谍6：全面瓦解》8月30日正式登陆中国院线，很多网友在看完电影后一脸懵，《碟中谍6：全面瓦解》有彩蛋吗?

据悉，《碟中谍6》没有彩蛋,很多观众看完电影都来询问导演你是不想拍7了吗?

在接受帝国杂志电影播客的采访时，导演迈考利的确透露，电影制片人想要休息一下，目前，迈考利没有任何拍续集的打算，他认为《碟中谍7》无论如何都不会在2021年之前到达影院，所以想要看的观众有的等了。

1996年，《碟中谍》系列首部上映。二十余年以来，尽管电影市场和观众喜好已经天翻地覆，但几乎该系列每部电影上映，都会在全球掀起一阵“特工风潮”。

目前，《碟中谍6》在全球其他市场已经取得令人瞩目的好成绩。在烂番茄网站，该片新鲜度高达97%，被外媒评价为“系列最佳”。